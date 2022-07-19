США загрожують новими санкціями, якщо Іран все ж таки ризикне постачати безпілотники в Росію

За словами речника Держдепу Неда Прайса, Штати продовжують уважно стежити за розвитком ситуації. Санкції можуть бути не тільки зі США, а й із інших країн.

Спікер Державного департаменту Нед Прайс заявив, що будь-яка операція з передачі безпілотників у РФ спричинить санкції. Про це повідомляється на сайті Держдепу.

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За словами Прайса, Сполучені Штати введуть нові санкції, якщо Іран все ж таки зважиться на постачання БПЛА в Росію.

"Ми продовжуємо дуже уважно стежити. … Будь-яка подібна операція призведе до низки санкцій, які передбачені в нас, а також, імовірно, низки санкцій із боку інших країн світу. Тому ми продовжуємо стежити за цим", — наголосив Прайс.

Він також додав, що всі ведені санкції проти Ірану залишаються чинними.

Що відомо про передачу іранських безпілотників у РФ?

11 липня в Держдепі заявили, що Іран готується передати Росії сотні бойових безпілотників, серед яких є ударні дрони. Також в Ірані планується проводити навчання російських військових для керування безпілотниками вже в липні.

В Ірані на заяви Держдепу відповіли, що їхня співпраця з РФ почалася ще до повномасштабного вторгнення в Україну, і вона не розвивалася з того моменту. Жодних "конкретних подій" не відбувалося.

Після цього радник президента з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що російська делегація відвідувала Іран як мінімум двічі за останній місяць. Озвучили тоді й безпілотники, які ЗС РФ можуть отримати, — Shahed-191, Shahed-129. Обидва БПЛА здатні нести на борту високоточні ракети.

Нагадаємо, Фокус розбирався, які безпілотники має Ісламська республіка та на що вони здатні. На озброєнні є дрони-камікадзе, а також дрони для розвідки та з високоточними ракетами.

Раніше повідомлялося, що Іран відмовив РФ у продажу безпілотників.