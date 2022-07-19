США грозят новыми санкциями, если Иран все же рискнет поставлять беспилотники в Россию

По словам спикера Госдепа Неда Прайса, Штаты продолжают внимательно следить за развитием ситуации. Санкции могут последовать не только из США, но и из других стран.

Спикер Государственного департамента Нед Прайс заявил, что любая операция по передаче беспилотников в РФ повлечет за собой санкции. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

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По словам Прайса, Соединенные Штаты введут новые санкции, если Иран все же решится на поставку БПЛА в Россию.

"Мы продолжаем очень внимательно следить. … Любая подобная операция приведет к ряду санкций, которые предусмотрены у нас, а также, вероятно, ряду санкций со стороны других стран мира. Поэтому мы продолжаем следить за этим", — подчеркнул Прайс.

Он также добавил, что все веденные санкции против Ирана остаются в силе.

Что известно о передаче иранских беспилотников в РФ?

11 июля в Госдепе заявили, что Иран готовится передать России сотни боевых беспилотников, среди которых есть ударные дроны. Также в Иране планируется проводить обучение российских военных для управления беспилотниками уже в июле.

В Иране на заявления Госдепа ответили, что их сотрудничество с РФ началось еще до полномасштабного вторжения в Украину и оно не развивалось с того момента. Никаких "конкретных событий" не происходило.

После этого советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что российская делегация посещала Иран как минимум дважды за последний месяц. Озвучили тогда и беспилотники, которые ВС РФ могут получить — Shahed-191, Shahed-129. Оба БПЛА способны нести на борту высокоточные ракеты.

Напомним, Фокус разбирался, какие беспилотники есть у Исламской республики и на что они способны. На вооружении имеются дроны-камикадзе, а также дроны для разведки и с высокоточными ракетами.

Ранее сообщалось, что Иран отказал РФ в продаже беспилотников.