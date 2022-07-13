Не способствуем эскалации в Украине: Иран отказал РФ в продаже беспилотников

В МИД Ирана заявили, что развития военного сотрудничества с Кремлем на данный момент нет.

Министерство иностранных дел Ирана официально заявило, что у них нет намерений продавать России беспилотники. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале иранского МИД.

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Отвечая на вопрос журналистов о заявлении США про то, что Иран может продавать военную технику и БПЛА в РФ, представитель МИД Насер Канаани, заявил, что развития в отношениях с РФ последнее время не наблюдается. Военное сотрудничество Ирана с РФ началось еще до войны.

Позиция Исламской Республики Иран о войне достаточно четкая и неоднократно официально озвучивалась. Они не будут способствовать эскалации в Украине.

В Defense Express отмечают, что теперь РФ может поставлять оружие только несколько стран — Беларусь, Сирия, КНДР и Эритрея. И только в Северной Корее Кремль может найти целую линейку ракет с сомнительной эффективностью. Вместе с тем Москва может найти возможность получения оружия из заграницы, но его будет недостаточно и оно не сможет решить все потребности РФ.

Напомним, в Белом доме заявили, что Иран готовится поставлять России ударные беспилотники и прочую технику. Также российские солдаты будут проходить обучение по управлению БПЛА. После этого пресс-секретарь Путина заявил, что президент РФ отправится на переговоры в Иран для переговоров. Они должны состояться 19 июля.