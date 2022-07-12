Путин полетит в Иран на переговоры с главами Ирана и Турции, — Песков

Ранее в Белом Доме заявляли, что Иран готовится поставлять в Россию ударные беспилотники, а в конце июля начнет обучение российских военных.

В Кремле анонсировали встречу президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, она должна пройти 19 июля. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

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По его словам, переговоры пройдут в иранской столице Тегеран, в преддверии встречи Путин и Эрдоган 11 июля обсудили "актуальную повестку".

"В преддверии намечаемой в ближайшее время российско-турецкой встречи на высшем уровне лидеры рассмотрели комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес", — сказано в сообщении Кремля.

Кроме того, Дмитрий Песков анонсировал встречу лидеров России и Турции с президентом Ирана Ибрахимом Раиси на трехстороннем саммите, на котором должны обсудить ситуацию в Сирии.

Напомним, 12 июля в Белом Доме заявили, что Иран готовится поставлять России ударные беспилотники. Сообщается, что в конце июля Тегеран планирует обучать российских военных управлению БПЛА.

11 июля у Путина и Эрдогана состоялся телефонный разговор, во время которого они обсудили "зерновой коридор" из Украины. Лидер Турции заявил, что сейчас пора организовывать безопасные коридоры для вывоза украинского зерна Черным морем. Кроме того, они обсудили войну в Украине, а Эрдоган выразил уверенность, что ее завершение должно произойти за столом переговоров.

После разговора с Путиным глава Турции позвонили Владимиру Зеленскому. Реджеп Эрдоган снова предложил помощь в урегулировании войны в Украине и рассказал о планах по обеспечению экспорта зерновых из украинских портов.