Эрдоган и Путин обсудили "зерновой коридор" из Украины

Лидер Турции заявил, что сейчас пора организовывать безопасные коридоры для вывоза украинского зерна Черным морем.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 11 июля, поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности экспорта зерна из Украины. Об этом сообщают на официальном сайте президента Турции.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Пора сделать шаги по плану ООН по безопасному коридору для экспорта зерна в Черном море", — сказал Эрдоган.

Кроме того, Эрдоган в разговоре с Путиным затронул тему Украины. Президент Турции до сих пор уверен, что российско-украинская война должна "завершиться за столом переговоров крепким и справедливым миром". Он также повторил, что готов предоставить площадку для переговоров Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

Кроме того, Эрдоган и Путин обсудили также ситуацию в Сирии.

Напомним, ранее Реджеп Эрдоган анонсировал новый телефонный разговор Владимира Зеленского и Владимира Путина. Президент Турции снова обратил внимание на продовольственный кризис, вызванный Россией. Турция готова выделить 20 судов для вывоза зерна из Украины по своей территории.

"Турция готова выделить 20 судов, чтобы вывезти зерно из Украины, она обеспечит транспортировку продукции по своей территории. Ожидаем ответа по этому поводу от Зеленского и Путина", – подчеркнул он.

Фокус уже писал о том, что урожай в Украине в этом году может сократиться почти вдвое. По словам заместителя министра агрополитики Тараса Высоцкого, прогнозируемый урожай в Украине в этом году составляет около 65 млн тонн. По сравнению с прошлым годом это составляет 60%.