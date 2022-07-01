В Турции готовят телефонный разговор Зеленского и Путина, – Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган обратил внимание на продовольственный кризис, вызванный Россией. Турция готова выделить 20 судов для вывоза зерна из Украины по своей территории.

В Турции готовятся к телефонным переговорам президентов Украины и России – Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом сказал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле, пишет Anadolu.

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"Контакты по поводу организации новых телефонных переговоров с президентами России и Украины продолжаются", – заявил Эрдоган.

Глава Турции в своей речи коснулся темы продовольственного кризиса из-за полномасштабной войны в Украине.

"Турция готова выделить 20 судов, чтобы вывезти зерно из Украины, она обеспечит транспортировку продукции по своей территории. Ожидаем ответа по этому поводу от Зеленского и Путина", – подчеркнул он.

Напомним, что 26 июля глава Совета федерации России Валентина Матвиенко заговорила о готовности к переговорам с Украиной по мирному соглашению. Киеву, по ее словам, следует принять условия Москвы.

Глава украинской переговорной группы Давид Арахамия 18 июня заявил, что мирные переговоры между Украиной и РФ могут пройти в конце лета. ВСУ в этот период пойдут в контрнаступление и укрепят позиции на фронте.

О заинтересованности Кремля в переговорах с Киевом говорил и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. "Деструктивные действия США, Англии и союзников" привели к прекращению диалога, считает он.