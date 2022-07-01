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Военный Фокус Российско-украинская война

В Турции готовят телефонный разговор Зеленского и Путина, – Эрдоган

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Реджеп Эрдоган, турция, Эрдоган
Фото: РИА Новости | Эрдоган акцентировал внимание на проблеме вывоза зерна из Украины

Реджеп Тайип Эрдоган обратил внимание на продовольственный кризис, вызванный Россией. Турция готова выделить 20 судов для вывоза зерна из Украины по своей территории.

В Турции готовятся к телефонным переговорам президентов Украины и России – Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом сказал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле, пишет Anadolu.

"Контакты по поводу организации новых телефонных переговоров с президентами России и Украины продолжаются", – заявил Эрдоган.

Глава Турции в своей речи коснулся темы продовольственного кризиса из-за полномасштабной войны в Украине.

"Турция готова выделить 20 судов, чтобы вывезти зерно из Украины, она обеспечит транспортировку продукции по своей территории. Ожидаем ответа по этому поводу от Зеленского и Путина", – подчеркнул он.

Напомним, что 26 июля глава Совета федерации России Валентина Матвиенко заговорила о готовности к переговорам с Украиной по мирному соглашению. Киеву, по ее словам, следует принять условия Москвы.

Глава украинской переговорной группы Давид Арахамия 18 июня заявил, что мирные переговоры между Украиной и РФ могут пройти в конце лета. ВСУ в этот период пойдут в контрнаступление и укрепят позиции на фронте.

О заинтересованности Кремля в переговорах с Киевом говорил и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. "Деструктивные действия США, Англии и союзников" привели к прекращению диалога, считает он.