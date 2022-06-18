Будет контрнаступление. Давид Арахамия рассказал, когда Украина начнет мирные переговоры с РФ

Руководитель украинской переговорной группы считает, что мирные переговоры с РФ пройдут тогда, когда Украина начнет контрнаступление и назвал сроки этой операции.

По словам Давида Арахамии, мирные переговоры между воюющими странами могут состоятся уже в конце лета. Это связано с тем, что украинская армия планирует провести контрнаступление и таким образом это укрепить позиции нашей страны за столом переговоров, сообщает Voice of America.

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Члены переговорной группы с Россией Давид Арахамия и Рустем Умеров проводят переговоры в Вашингтоне, которые касаются ускорения поставок оружия Украине. По словам Умерова, на Западе знают, что Украина не пойдет на территориальные уступки, а потому делают все необходимое, чтобы Украина укрепила свои позиции за столом переговоров, когда для них придет время.

"Никто нас не заставляет оставить оккупированные территории. Сейчас идут переговоры с нашими партнерами сколько нам нужно оружия и как его доставить", — говорит Умеров.

Но в ближайшее время мирные переговоры с РФ не предвидятся. По крайней мере пока Украина не укрепит свои силы, а войска РФ не вернуться на позиции, которые они занимали до 24 февраля 2022 года, говорит глава переговорной группы Давид Арахамия.

"О переговорах можно будет говорить лишь в том случае, если бы мы их выгнали или они сами отошли бы на эти позиции", — заявил Арахамия.

Но в то же время Арахамия считает, что мирные переговоры с РФ могут состоятся уже в конце лета этого года.

"Я думаю, что это будет конец августа. Я думаю мы проведем контрнаступление в некоторых местах, но я не хочу раскрывать всех планов, чтобы о них не узнали в России из открытых источников", — говорит Арахамия.

По словам Умерова, пока переговоры с Россией сфокусированы на обмене военнопленными, эвакуации мирных граждан с временно оккупированных территорий и на вопросе о разблокировке украинских портов, чтобы возобновить экспорт зерна.

"У нас должен быть свой коридор, чтобы корабли могли свободно выходить в море по своему маршруту, который мы предлагаем. Пока что известно лишь о том, что по этим вопросам может состоятся потенциальная встреча представителей Украины, ООН, Турции и РФ, возможно на турецкой территории. Но российские корабли должны отойти восточнее к Крыму, и Россия должна предоставить гарантии того, что корабли не будут открывать огонь по транспортным судам. Но если таких гарантий мы не получим, то встречаться нет смысла", — говорит Умеров.

Напоминаем, что Давид Арахамия назвал потери украинских войск на Донбассе. По его словам, в среднем на востоке страны погибают до 500 украинских солдат в день.

Как уже писал Фокус, ВСУ разгромили несколько подразделений РФ и основные бои продолжаются на трех направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на 115 день войны с Россией.