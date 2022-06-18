Буде контрнаступ. Давид Арахамія розповів, коли Україна розпочне мирні переговори з РФ

Керівник української переговорної групи вважає, що мирні переговори з РФ відбудуться тоді, коли Україна почне контрнаступ, і назвав терміни цієї операції.

За словами Давида Арахамії, мирні переговори між країнами, що воюють, можуть відбутися вже наприкінці літа. Це пов'язано з тим, що українська армія планує провести контрнаступ і, так, це зміцнить позиції нашої країни за столом переговорів, повідомляє Voice of America.

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Члени переговорної групи з Росією Давид Арахамія та Рустем Умеров проводять переговори у Вашингтоні щодо прискорення постачання зброї Україні. За словами Умерова, на Заході знають, що Україна не піде на територіальні поступки, а тому роблять усе необхідне, щоб Україна зміцнила свої позиції за столом переговорів, коли для них настане час.

"Ніхто нас не змушує залишити окуповані території. Зараз йдуть переговори з нашими партнерами, скільки нам потрібно зброї і як її доставити", — каже Умеров.

Але найближчим часом мирні переговори з РФ не передбачаються. Принаймні, поки Україна не зміцнить свої сили, а війська РФ не повернуться на позиції, які вони займали до 24 лютого 2022 року, каже голова переговорної групи Давид Арахамія.

"Про переговори можна буде говорити лише в тому разі, якби ми їх вигнали або вони б самі відійшли на ці позиції", — заявив Арахамія.

Але водночас Арахамія вважає, що мирні переговори з РФ можуть відбутися наприкінці літа цього року.

"Я думаю, що це буде кінець серпня. Я думаю, ми проведемо контрнаступ у деяких місцях, але я не хочу розкривати всіх планів, щоб про них не дізналися в Росії з відкритих джерел", — говорить Арахамія.

За словами Умерова, поки переговори з Росією сфокусовані на обміні військовополоненими, евакуації мирних громадян із тимчасово окупованих територій та на питанні про розблокування українських портів, щоб відновити експорт зерна.

"У нас має бути свій коридор, щоб кораблі могли вільно виходити в море за своїм маршрутом, який ми пропонуємо. Поки відомо лише про те, що щодо цих питань може відбутися потенційна зустріч представників України, ООН, Туреччини та РФ, можливо на турецькій території. Але російські кораблі повинні відійти на схід до Криму, і Росія повинна надати гарантії того, що кораблі не відкриватимуть вогонь по транспортних судах. Але якщо таких гарантій ми не отримаємо, то немає сенсу зустрічатися", — говорить Умеров.

Нагадуємо, що Давид Арахамія назвав втрати українських військ на Донеччині. За його словами, у середньому на сході країни гинуть до 500 українських солдатів на день.

Як уже писав Фокус, ЗСУ розгромили кілька підрозділів РФ і основні бої тривають на трьох напрямках. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ на 115-й день війни з Росією.