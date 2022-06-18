ЗСУ розгромили кілька підрозділів РФ: основні бої тривають на трьох напрямках

На Харківщині ворог намагається стримувати наступ ЗСУ, а на Донбасі не припиняє атаки, хоч і зазнає значних втрат.

На 115-й день війни Росія не залишає спроб захопити Донбас і зупинити просування української армії в Харківській області до державного кордону. Підрозділам 11-го окремого мотострілецького полку 1-го армійського корпусу армії РФ завдано значної шкоди, і вони вийшли із зони бойових дій, йдеться в ранковому зведенні пресслужби Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

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На Харківщині українська армія намагається пробитися до державного кордону, а також вийти в тил російським військам, які наступають у напрямку Слов'янська. Але армія РФ намагається не допустити просування ЗСУ на цих напрямках. Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Козача Лопань, Петрівка, Коробочкине та Пришиб.

[ + – ] Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Козача Лопань, Петрівка, Коробочкине та Пришиб Фото: Скриншот

На Донбасі війська РФ наступають на Слов'янськ і там тривають запеклі бої. Також ворог спробував відновити наступальні дії в районі Краснопілля, де також тривають бої. Сєвєродонецьк і Бахмут залишаються важливими цілями для військ РФ і основні свої зусилля ворог зосередив на захопленні цих міст. Бої за Сєвєродонецьк тривають.

[ + – ] Сєвєродонецьк і Бахмут залишаються важливими цілями для військ РФ і основні свої зусилля ворог зосередив на захопленні цих міст. Бої за Сєвєродонецьк тривають Фото: Скриншот

На Бахмутському напрямку армія РФ продовжує обстріл як позицій ЗСУ, так і об'єктів цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Золоте, Берестове, Соледар, Троїцьке.

У районі Горського в Сєвєродонецькому районі ворог відійшов, зазнавши втрат після бойових зіткнень із ЗСУ. Внаслідок боїв підрозділи 11-го окремого мотострілецького полку 1-го армійського корпусу армії РФ зазнали значних втрат і їх вивели із зони бойових дій.

[ + – ] У районі Горського в Сєвєродонецькому районі ворог відійшов, зазнавши втрат після бойових зіткнень із ЗСУ. Внаслідок боїв підрозділи 11-го окремого мотострілецького полку 1-го армійського корпусу армії РФ зазнали значних втрат і їх вивели із зони бойових дій Фото: Скриншот

На інших напрямках ворог не веде активних бойових дій, лише продовжує обстріл населених пунктів. Минулої доби армія РФ втратила 30 одиниць бойової техніки. Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, українські військові продовжують знищувати склади з боєприпасами для російської армії.

Як уже писав Фокус, у Міноборони України озвучили втрати техніки ЗСУ. Сьогодні втрати досягають 30-40%, котрий іноді 50%.

Нагадуємо, що ЗСУ звільнили ще одне село в напрямку Ізюма. Це село Дмитрівка в Харківській області.