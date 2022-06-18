ВСУ разгромили несколько подразделений РФ: основные бои продолжаются на трех направлениях
В Харьковской области враг пытается сдерживать наступление ВСУ, а на Донбассе не прекращает атаки, хотя и несет значительные потери.
На 115 день войны Россия не оставляет попыток захватить Донбасс и остановить продвижение украинской армии в Харьковской области к государственной границе. Подразделениям 11-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса армии РФ был нанесен значительный урон, и они вышли из зоны боевых действий, говорится в утренней сводке пресс-службы Генерального штаба ВСУ в Facebook.
В Харьковской области украинская армия пытается пробиться к государственной границе, а также выйти в тыл российским войскам, которые наступают в направлении Славянска. Но армия РФ пытается не допустить продвижения ВСУ на этих направлениях. Враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Петровка, Коробочкино и Пришиб.
На Донбассе войска РФ наступают на Славянск и там продолжаются ожесточенные бои. Также враг попытался возобновить наступательные действия в районе Краснополья, где также идут бои. Северодонецк и Бахмут остаются важными целями для войск РФ и основные свои усилия враг сосредоточил на захвате этих городов. Бои за Северодонецк продолжаются.
На Бахмутском направлении, армия РФ продолжает обстрел как позиций ВСУ, так объектов гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Золотое, Берестово, Соледар, Троицкое.
В районе Горского в Северодонецком районе враг отошел, понеся потери после боестолкновений с ВСУ. В результате боев подразделения 11-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса армии РФ понесли значительные потери и их вывели из зоны боевых действий.
На других направлениях враг не ведет активных боевых действий, лишь продолжая обстрелы населенных пунктов. За прошедшие сутки армия РФ потеряла 30 единиц боевой техники. Как сообщают в Генштабе ВСУ, украинские военные продолжают уничтожать склады с боеприпасами для российской армии.
Как уже писал Фокус, в Минобороны Украины озвучили потери техники ВСУ. На сегодняшний день потери достигают 30-40%, а иногда и 50%.
Напоминаем, что ВСУ освободили еще одно село в направлении Изюма. Это село Дмитровка в Харьковской области.