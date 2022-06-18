ВСУ разгромили несколько подразделений РФ: основные бои продолжаются на трех направлениях

В Харьковской области враг пытается сдерживать наступление ВСУ, а на Донбассе не прекращает атаки, хотя и несет значительные потери.

На 115 день войны Россия не оставляет попыток захватить Донбасс и остановить продвижение украинской армии в Харьковской области к государственной границе. Подразделениям 11-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса армии РФ был нанесен значительный урон, и они вышли из зоны боевых действий, говорится в утренней сводке пресс-службы Генерального штаба ВСУ в Facebook.

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В Харьковской области украинская армия пытается пробиться к государственной границе, а также выйти в тыл российским войскам, которые наступают в направлении Славянска. Но армия РФ пытается не допустить продвижения ВСУ на этих направлениях. Враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Петровка, Коробочкино и Пришиб.

[ + – ] Враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Петровка, Коробочкино и Пришиб Фото: Скриншот

На Донбассе войска РФ наступают на Славянск и там продолжаются ожесточенные бои. Также враг попытался возобновить наступательные действия в районе Краснополья, где также идут бои. Северодонецк и Бахмут остаются важными целями для войск РФ и основные свои усилия враг сосредоточил на захвате этих городов. Бои за Северодонецк продолжаются.

[ + – ] Северодонецк и Бахмут остаются важными целями для войск РФ и основные свои усилия враг сосредоточил на захвате этих городов. Бои за Северодонецк продолжаются Фото: Скриншот

На Бахмутском направлении, армия РФ продолжает обстрел как позиций ВСУ, так объектов гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Золотое, Берестово, Соледар, Троицкое.

В районе Горского в Северодонецком районе враг отошел, понеся потери после боестолкновений с ВСУ. В результате боев подразделения 11-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса армии РФ понесли значительные потери и их вывели из зоны боевых действий.

[ + – ] В районе Горского в Северодонецком районе враг отошел, понеся потери после боестолкновений с ВСУ. В результате боев подразделения 11-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса армии РФ понесли значительные потери и их вывели из зоны боевых действий Фото: Скриншот

На других направлениях враг не ведет активных боевых действий, лишь продолжая обстрелы населенных пунктов. За прошедшие сутки армия РФ потеряла 30 единиц боевой техники. Как сообщают в Генштабе ВСУ, украинские военные продолжают уничтожать склады с боеприпасами для российской армии.

Как уже писал Фокус, в Минобороны Украины озвучили потери техники ВСУ. На сегодняшний день потери достигают 30-40%, а иногда и 50%.

Напоминаем, что ВСУ освободили еще одно село в направлении Изюма. Это село Дмитровка в Харьковской области.