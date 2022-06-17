ВСУ освободили еще одно село в направлении Изюма, — Генштаб

Украинские военные рассказали, что сейчас сложная ситуация на Славянском направлении, где ВС РФ пытаются наступать на Славянск, а также на Северодонецком направлении, где продолжаются бои за полный контроль над Северодонецком.

Украинским военным удалось освободить населенным пункт в направлении Изюма Харьковской области — село Дмитровка. Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба Украины.

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Ситуация на фронте

В Генштабе рассказали, что на Харьковском направлении российские войска пытаются не допустить выхода ВСУ к государственной границе Украины и в тыл российской группировки войск, которая действует на Славянском направлении.

На Славянском направлении российская армия сосредоточилась на продолжении наступления на Славянск, там продолжаются бои. Оккупанты также обстреляли населенные пункты Дубровно, Пашково, Грушуваха, Курулька, Большая Камышеваха.

На Северодонецком направлении ВС РФ продолжают обстрелы со ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Кроме того, они нанесли авиаудары по позициям наших подразделений неподалеку от Сиротиного и Боровского. Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над Северодонецком.

На Бахмутском направлении российские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Николаевки, Белогоровки, Покровского, Зайцево и Степного.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты активных действий не проводили, однако обстреляли гражданскую инфраструктуру в ряде населенных пунктов.

На Южнобужском направлении российские военные вели активную разведку с помощью беспилотников. Кроме того, с целью сдерживания подразделений украинских военных ВС РФ обстреливали украинские села с помощью ствольной и реактивной артиллерии, а также минометов.

Напомним, 15 июня депутат горсовета Изюма Максим Стрельник рассказал, что ВСУ освободили два села в направлении города. По его словам, цель ВС РФ — окружить ВСУ в зоне ООС. Однако украинские военные уверенно держат оборону и постепенно переходят в наступление.

14 июня OSINT-аналитики сообщали, что украинская армия находится в 10 км от Изюма. Известно, что ВСУ удалось освободить село Придонецкое в лесах рядом с оккупированным городом.