ВСУ освободили два села в направлении Изюма, — депутат (видео)

По слова Максима Стрельника, цель оккупантов РФ — окружить украинских бойцов в зоне ООС. Однако ВСУ уверенно держат оборону на Изюмском направлении и постепенно переходит в наступление.

Несмотря на большое скопление российских войск украинским военным удалось освободить два села в направлении Изюма Харьковской области. Об этом рассказал депутат местного городского совета Максим Стрельник в эфире телеканала "Эспрессо".

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ОН рассказал, что российские войска пытаются продвигаться в сторону Славянска Донецкой области и Барвенково Харьковской области. Их цель — окружить украинскую армию в зоне ООС. Депутат горсовета уверен, что ВСУ и силы территориальной обороны уверенно держат оборону на Изюмском направлении. Кроме того, украинским военным удается проводить контрудары и они постепенно переходят в контрнаступление.

По словам Стрельника, ВСУ смогли освободить два населенных пункта на окрестностях Изюма. Это села Спиваковка и Заводы, которые расположены по оба берега реки Северский Донец.

"Надеемся, нашим военным удастся закрепиться на этих рубежах и они смогут продолжить свое контрнаступление, результатом которого станет освобождение Изюма", — сказал он.

Депутат горсовета заявил, что на Изюмском направлении сконцентрировано очень много российских войск, однако они деморализованы. А украинские военные мотивированны и готовы к дальнейшему наступлению.

"Это около 20-25 батальонно-тактических групп (минимум 12-15 тыс. солдат ВС РФ, — ред), составляющих серьезную угрозу для нашей армии. Однако все же в Изюме противник деморализован, но наше войско полностью мотивировано, чтобы продолжить свое контрнаступление", — рассказал Стрельник.

Напомним, 14 июня OSINT-аналитики сообщали, что ВСУ уже находятся в 10 км. от Изюма. Украинским военным удалось освободить село Придонецкое Харьковской области.

Ранее, 12 июня военный корреспондент Андрей Цаплиенко также заявлял, что украинская армия освободила села Спиваковка и Заводы.