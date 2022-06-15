ЗСУ звільнили два села у напрямку Ізюма, — депутат (відео)

За словами Максима Стрельника, ціль окупантів РФ — оточити українських бійців у зоні ООС. Проте ЗСУ впевнено тримають оборону на Ізюмському напрямку та поступово переходить у наступ.

Незважаючи на велике скупчення російських військ, українським військовим вдалося звільнити два села у напрямку Ізюма Харківської області. Про це розповів депутат місцевої міської ради Максим Стрельник у ефірі телеканалу "Еспресо".

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Він розповів, що російські війська намагаються просуватися у бік Слов'янська Донецької області та Барвінкового Харківської області. Їхня мета — оточити українську армію в зоні ООС. Депутат міськради впевнений, що ЗСУ та сили територіальної оборони впевнено тримають оборону на Ізюмському напрямку. Крім того, українським військовим вдається проводити контрудари і вони поступово переходять у контрнаступ.

За словами Стрельника, ЗСУ змогли звільнити два населені пункти на околицях Ізюму. Це села Співаківка та Заводи, які розташовані по обидва береги річки Сіверський Донець.

"Сподіваємось, нашим військовим вдасться закріпитися на цих рубежах і вони зможуть продовжити свій контрнаступ, результатом якого стане звільнення Ізюма", — сказав він.

Депутат міськради заявив, що на Ізюмському напрямку сконцентровано дуже багато російських військ, проте вони деморалізовані. А українські військові мотивовані і готові до подальшого наступу.

"Це близько 20-25 батальйонно-тактичних груп (мінімум 12-15 тис. солдат ЗС РФ, — ред), що становлять серйозну загрозу для нашої армії. Проте все ж таки в Ізюмі противник деморалізований, але наше військо повністю мотивоване, щоб продовжити свій контрнаступ," — розповів Стрельник.

Нагадаємо, 14 червня OSINT-аналітики повідомляли, що ЗСУ вже перебувають за 10 км. від Ізюму. Українським військовим вдалося звільнити село Придонецьке Харківської області.

Раніше, 12 червня військовий кореспондент Андрій Цаплієнко також заявляв, що українська армія звільнила села Співаківка та Заводи.