ЗСУ впритул підійшли до Ізюма в Харківській області, — Цаплієнко

Український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомив хороші новини з Харківського напрямку.

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ЗСУ вибили російських окупантів із лісу та впритул підійшли до Ізюма на Харківщині. Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

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Свою звістку він супроводив картою місцевості. Поки що офіційного підтвердження від Генштабу ЗСУ цьому немає.

[ + – ] Повідомлення Андрія Цаплієнка Фото: Скриншот

Із карти можна зрозуміти, що під контролем ЗСУ опинилися села Співаківка та Заводи, розташовані на берегах річки Сіверський Донець.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний під час бесіди з головою об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі заявив, що російські війська обстрілюють Харків і Харківську область, зазнавши невдач на Луганському напрямку.

"Зазнавши невдач на Луганському напрямку, російські окупаційні війська відновили обстріл житлових кварталів Харкова, що вимагає від нас адекватних дій", — повідомив Залужний.

За його даними, російська армія сконцентрувала всю свою увагу на півночі Луганської області. Там вона масово застосовує артилерію та має "десятикратну вогневу перевагу".

Сьогодні в Генштабі повідомили, що ЗС РФ намагалися штурмувати позиції українських військових у напрямку селищ Стариця та Рубіжне Харківської області.

Нагадаємо, у своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський припустив, що незабаром із Росії в Україну можуть відправити ненавчених строковиків, тому втрати росіян можуть досягти 40 тисяч уже в червні.