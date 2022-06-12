ЗСУ впритул підійшли до Ізюма в Харківській області, — Цаплієнко
Український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомив хороші новини з Харківського напрямку.
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ЗСУ вибили російських окупантів із лісу та впритул підійшли до Ізюма на Харківщині. Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.
Свою звістку він супроводив картою місцевості. Поки що офіційного підтвердження від Генштабу ЗСУ цьому немає.
Із карти можна зрозуміти, що під контролем ЗСУ опинилися села Співаківка та Заводи, розташовані на берегах річки Сіверський Донець.
Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний під час бесіди з головою об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі заявив, що російські війська обстрілюють Харків і Харківську область, зазнавши невдач на Луганському напрямку.
"Зазнавши невдач на Луганському напрямку, російські окупаційні війська відновили обстріл житлових кварталів Харкова, що вимагає від нас адекватних дій", — повідомив Залужний.
За його даними, російська армія сконцентрувала всю свою увагу на півночі Луганської області. Там вона масово застосовує артилерію та має "десятикратну вогневу перевагу".
Сьогодні в Генштабі повідомили, що ЗС РФ намагалися штурмувати позиції українських військових у напрямку селищ Стариця та Рубіжне Харківської області.
Нагадаємо, у своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський припустив, що незабаром із Росії в Україну можуть відправити ненавчених строковиків, тому втрати росіян можуть досягти 40 тисяч уже в червні.