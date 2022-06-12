ВСУ вплотную подошли к Изюму в Харьковской области, – Цаплиенко

Украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщил хорошие новости по Харьковскому направлению.

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ВСУ выбили российских оккупантов из леса и вплотную подошли к Изюму в Харьковской области. Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

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Свое известие он сопроводил картой местности. Пока официально подтверждения от Генштаба ВСУ этому нет.

[ + – ] Сообщение Андрея Цаплиенко Фото: Скриншот

Из карты можно понять, что под контролем ВСУ оказались села Спиваковка и Заводы, расположенные на берегах реки Северский Донец.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный во время беседы с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли заявил, что российские войска обстреливают Харьков и Харьковскую область, потерпев неудачи на Луганском направлении.

"Потерпев неудачи на Луганском направлении, российские оккупационные войска возобновили обстрелы жилых кварталов Харькова, что требует от нас адекватных действий", — сообщил Залужный.

По его данным российская армия сконцентрировала все свое внимание на севере Луганской области. Там она массово применяет артиллерию и имеет "десятикратное огневое преимущество".

Сегодня в Генштабе сообщили, что ВС РФ пытались штурмовать позиции украинских военных в направлении поселков Старица и Рубежное Харьковской области.

Напомним, в своем вечернем обращении Владимир Зеленский предположил, что в скором времени из России в Украину могут отправить необученных срочников, так что потери россиян могут достигнуть 40 тысяч уже в июне.