ВСУ вплотную подошли к Изюму в Харьковской области, – Цаплиенко
Украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщил хорошие новости по Харьковскому направлению.
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ВСУ выбили российских оккупантов из леса и вплотную подошли к Изюму в Харьковской области. Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко.
Свое известие он сопроводил картой местности. Пока официально подтверждения от Генштаба ВСУ этому нет.
Из карты можно понять, что под контролем ВСУ оказались села Спиваковка и Заводы, расположенные на берегах реки Северский Донец.
Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный во время беседы с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли заявил, что российские войска обстреливают Харьков и Харьковскую область, потерпев неудачи на Луганском направлении.
"Потерпев неудачи на Луганском направлении, российские оккупационные войска возобновили обстрелы жилых кварталов Харькова, что требует от нас адекватных действий", — сообщил Залужный.
По его данным российская армия сконцентрировала все свое внимание на севере Луганской области. Там она массово применяет артиллерию и имеет "десятикратное огневое преимущество".
Сегодня в Генштабе сообщили, что ВС РФ пытались штурмовать позиции украинских военных в направлении поселков Старица и Рубежное Харьковской области.
Напомним, в своем вечернем обращении Владимир Зеленский предположил, что в скором времени из России в Украину могут отправить необученных срочников, так что потери россиян могут достигнуть 40 тысяч уже в июне.