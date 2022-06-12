Новые потери ВС РФ и попытки наступления на Донбассе, — Зеленский в вечернем выступлении

Президент предположил, что в Украину могут отправить срочников.

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Потери россиян в войне против Украины могут достигнуть 40 тысяч уже в июне. По мнению Владимира Зеленского, из РФ на войну в Украину планируют отправить срочников. Об этом и о других новостях президент Украины говорил в своем вечернем обращении.

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Начал своей выступление Зеленский с того, что сообщил о том, сколько раненых остается в больницах после ракетного удара по Тернопольской области – 10 человек, среди них – 12-летняя девочка, которая была вынуждена уехать из Харькова из-за постоянных обстрелов ВС РФ.

Зеленский отметил, что с 24 февраля по украинским городам, поселкам и селам были нанесены 2606 ракетных ударов со стороны РФ.

[ + – ] Вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского

Президент сообщил, что на 109 день войны он продолжает настаивать на необходимости поставок противоракетных систем от союзников.

И сказал, что тактика оккупантов не изменилась – они продолжают "давить" на Донбассе.

"Они давят в Северодонецке, там продолжаются очень жестокие бои буквально за каждый метр, а также давят в направлении Лисичанска, Бахмута, Славянска", — сказал Зеленский.

"Российская армия пытается завести на Донбасс резервные силы. Но какие у них могут быть резервы сейчас? Похоже, попытаются бросить в бой слабо подготовленных срочников и тех, кого собрали за счет скрытой мобилизации. Российские генералы рассматривают своих солдат, как пушечное мясо, которое им нужно только для того, чтобы обеспечивать преимущество в количестве", — заявил президент.

По словам Зеленского, в таком случае, Россия уже в июне может пересечь границу в 40 тысяч своих утраченных военных. Глава государства отметил, что ранее, ни в одной своей войне РФ столько военных не теряла.

Зеленский отметил, что попросил союзников удвоить усилия, чтобы помочь Украине быстрее закончить войну. И упомянул вступление в ЕС, заявив, что с "нашей стороны сделано все возможное".