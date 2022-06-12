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Военный Фокус

Новые потери ВС РФ и попытки наступления на Донбассе, — Зеленский в вечернем выступлении

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Фото: Офис президента | Владимир Зеленский

Президент предположил, что в Украину могут отправить срочников.

Потери россиян в войне против Украины могут достигнуть 40 тысяч уже в июне. По мнению Владимира Зеленского, из РФ на войну в Украину планируют отправить срочников. Об этом и о других новостях президент Украины говорил в своем вечернем обращении.

Начал своей выступление Зеленский с того, что сообщил о том, сколько раненых остается в больницах после ракетного удара по Тернопольской области – 10 человек, среди них – 12-летняя девочка, которая была вынуждена уехать из Харькова из-за постоянных обстрелов ВС РФ.

Зеленский отметил, что с 24 февраля по украинским городам, поселкам и селам были нанесены 2606 ракетных ударов со стороны РФ.

Вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского

Президент сообщил, что на 109 день войны он продолжает настаивать на необходимости поставок противоракетных систем от союзников.

И сказал, что тактика оккупантов не изменилась – они продолжают "давить" на Донбассе.

"Они давят в Северодонецке, там продолжаются очень жестокие бои буквально за каждый метр, а также давят в направлении Лисичанска, Бахмута, Славянска", — сказал Зеленский.

"Российская армия пытается завести на Донбасс резервные силы. Но какие у них могут быть резервы сейчас? Похоже, попытаются бросить в бой слабо подготовленных срочников и тех, кого собрали за счет скрытой мобилизации. Российские генералы рассматривают своих солдат, как пушечное мясо, которое им нужно только для того, чтобы обеспечивать преимущество в количестве", — заявил президент.

По словам Зеленского, в таком случае, Россия уже в июне может пересечь границу в 40 тысяч своих утраченных военных. Глава государства отметил, что ранее, ни в одной своей войне РФ столько военных не теряла.

Зеленский отметил, что попросил союзников удвоить усилия, чтобы помочь Украине быстрее закончить войну. И упомянул вступление в ЕС, заявив, что с "нашей стороны сделано все возможное".