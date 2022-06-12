Нові втрати ЗС РФ та спроби наступу на Донбасі, — Зеленський у вечірньому виступі

Президент висловив припущення, що в Україну можуть відправити строковиків.

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Втрати росіян у війні проти України можуть сягнути 40 тисяч вже в червні. На думку Володимира Зеленського, із РФ на війну в Україну планують відправити строковиків. Про це та про інші новини президент України говорив у своєму вечірньому зверненні.

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Почав виступ Зеленський з того, що повідомив про те, скільки поранених залишається в лікарнях після ракетного удару по Тернопільській області — 10 людей, серед них — 12-річна дівчинка, яка була змушена виїхати з Харкова через постійні обстріли ЗС РФ.

Зеленський зазначив, що з 24 лютого по українських містах, селищах та селах завдано 2606 ракетних ударів з боку РФ.

[ + – ] Вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського

Президент повідомив, що на 109-й день війни він продовжує наполягати на необхідності постачання протиракетних систем від союзників.

І сказав, що тактика окупантів не змінилася — вони продовжують "тиснути" на Донбасі.

"Вони тиснуть у Сєвєродонецьку, там тривають дуже жорстокі бої буквально за кожен метр, а також тиснуть у напрямку Лисичанська, Бахмута, Слов'янська", — сказав Зеленський.

"Російська армія намагається завести на Донбас резервні сили. Але які в них можуть бути резерви зараз? Схоже, спробують кинути в бій погано підготовлених строковиків і тих, кого зібрали завдяки прихованій мобілізації. Російські генерали вважають своїх солдатів за гарматне м'ясо, яке потрібне лише для того, щоб забезпечувати перевагу у кількості", — заявив президент.

За словами Зеленського, в такому разі Росія вже в червні може перетнути кордон у 40 тисяч своїх втрачених військових. Глава держави зазначив, що раніше, у жодній своїй війні РФ стільки військових не втрачала.

Зеленський зазначив, що попросив союзників подвоїти зусилля, щоб допомогти Україні якнайшвидше закінчити війну. І згадав вступ до ЄС, заявивши, що з нашого боку зроблено все можливе.