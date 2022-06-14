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Українські військові наблизилися вже до 10 км від Ізюма, — OSINT-аналітики (фото)

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Українські військові знаходяться за 10 км від Ізюма

Заявляється, що українська армія звільнила село Придонське у лісах поряд з окупованим Ізюмом.

Бійці Збройних сил України звільнили село Придонське та наблизилися до окупованого Ізюма. Про це повідомляє OSINT-аналітик Ukraine Battle Map.

На захід від Ізюма українські військові рухаються лісами Харківської області. За даними OSINT-аналітика (OSINT — це розвідка на основі відкритих даних, — Фокус), ЗСУ звільнили село Придонське в Харківській області.

Нині українська армія знаходиться у лісах щонайменше за 10 км від центру Ізюма.

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ЗСУ звільнили село Придонське

За даними Інституту вивчення війни, українська армія відвоювала Заводи та Співаківку, однак у Генштабі ЗСУ цю інформацію ще не підтвердили.

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ЗСУ звільнили Співаківку та Заводи

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ про просування українських військ у районі Ізюма не повідомлялося. Вказувалося про зосередження сил у Харківській області для недопущення бійців ЗСУ до просування до державного кордону. Також ЗС РФ завдавали ударів авіацією в районі Рубіжного, Російської Лозової, Байрака та Дементіївки.

Нагадаємо, 13 червня ЗСУ звільнили три села на Донбасі, відсунувши лінію фронту на 15 км. Проте, які саме населені пункти звільнені, не повідомляється.

Раніше Володимир Зеленський заявив про звільнення частини громад на Херсонщині.