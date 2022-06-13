ЗСУ звільнили три села на Донбасі та відсунули лінію фронту на 15 км (відео)

За словами українських військовослужбовців, окупанти морально виснажені та не хочуть далі брати участь у бойових діях.

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Підрозділи Збройних сил України провели успішну операцію в Донецькій області, під час якої звільнили одразу три населені пункти. Про це повідомляє пресцентр Угрупування Об'єднаних сил.

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Командування визнає, що ЗС РФ мають перевагу в кількості солдатів та озброєння й артилерійські обстріли на Донбасі не вщухають ні на хвилину.

Проте, як зазначає пресцентр, підрозділи ЗСУ успішно завдають ударів по окупантах і на випереджальних напрямках не лише успішно обороняються, а й просуваються вглиб території.

Під час нещодавньої успішної операції в Донецькій області українські військовослужбовці звільнили три населені пункти, що дозволило відсунути лінію фронту на 15 кілометрів.

Бійці ЗСУ розповідають військовому журналісту Олександру Солов'ю, що наша армія зазнає великих втрат у битві за Донбас, але ЗС РФ втрачає серед особового складу та техніки набагато більше. Перехоплення розмов, за словами захисників, свідчать про те, що окупанти морально виснажені і не хочуть далі брати участь у бойових діях.

"Їм дуже страшно. Коли хочуть завезти собі якесь продовольство — виїжджають три танчики і починають по нас працювати — тільки для того, щоб залетіла одна "біха", привезла їм воду, їжу. І втекла звідти", — розповів український військовослужбовець під час сюжету.

[ + – ] ЗСУ звільнили три села на Донбасі та відсунули лінію фронту на 15 км

Нагадаємо, підрозділи ЗСУ знищили базу приватної військової компанії "Вагнер" в окупованому Стаханові. Спецоперація успішно проведена, за даними розслідувачів CIT Group, завдяки відео з TikToka, яке окупанти зняли поряд зі своїм місцем розташування.

Також повідомлялося, що ЗС РФ завдали ракетного удару по Донецькій області надзвуковими снарядами.