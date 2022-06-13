Базу ПВК "Вагнер" у Стаханові знищили завдяки відео з TikTok, — група CIT

Командування ЗС РФ, за словами розслідувача Кирила Михайлова, намагається приховати факт загибелі російських найманців на Луганщині.

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Знищення бази російської ПВК "Вагнер" в окупованій Кадіївці (Стаханов) стало можливим завдяки відеоролику із соціальної мережі TikTok. Таку думку озвучив аналітик гурту Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов.

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За його словами, командування ЗС РФ намагається приховати факт загибелі російських найманців на стадіоні в Стаханові, за яким було завдано удару.

База ПВК "Вагнер", як зазначає Кирило Михайлов, виявлена завдяки відеоролику, який окупанти записали та опублікували в соцмережі TikTok. Аналітик стверджує, що найманці зняли відео у дитячо-юнацькій спортивній школі — установа знаходиться за кількасот метрів від стадіону, який загарбники переобладнали у свою базу.

"Ситуація така. Побачили це відео, з'ясували, де воно зняте, відправили туди дрон і він уже знайшов цю базу на стадіоні, по якій завдали удару", — продовжив аналітик групи CIT, розповідаючи про подробиці знищення "вагнерівців" у Кадіївці.

Михайлов стверджує, що командування ЗС РФ намагається приховати факт загибелі найманців із ПВК "Вагнер", про що свідчить звіт "МНС ЛНР". У документі окупанти стверджують, що у вказаному районі, по якому українські військовослужбовці завдали удару, перебували 22 особи.

"Але вони описують лише двох літніх жінок. Де ще 20? Не зрозуміло. Вони визнають, що стадіон зруйнований, тому можна припустити, що саме ці 20 [осіб], про яких у звіті нічого нема — "вагнерівці", які мали загинути", — наголосив Михайлов.

За словами аналітика групи CIT, це не вперше, коли російські війська здають свої позиції через соціальні мережі. Як приклад, Михайлов навів знищення міномета "Тюльпан", який на відео зняв пропагандист Олександр Коц.

Нагадаємо, 9 червня у ЗМІ з'явилася інформація про знищення бази ПВК "Вагнер" у Стаханові, яка була обладнана на місцевому стадіоні. Журналіст Роман Бочкала стверджував, що після артилерійського обстрілу вижив лише один російський найманець.

Також повідомляли, що ЗСУ знищили командний пункт ЗС РФ в окупованому Рубіжному.