На окупованій Луганщині з артилерії знищили базу ПВК "Вагнер", — ЗМІ (фото)

За словами журналіста Романа Бочкали, після масованої атаки вижив лише один російський найманець.

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В окупованій російськими військами Кадіївці (Стаханів) Луганській області було знищено базу приватної військової компанії "Вагнер". Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє український журналіст Роман Бочкала.

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За його словами, база ПВК "Вагнер" у Кадіївці знаходилася на території місцевого стадіону.

Унаслідок масованого удару об'єкт ЗС РФ був знищений. Бочкала стверджує, що після обстрілу лише одному найманцю з ПВК "Вагнер" вдалося вижити.

"Горить стадіон у Стаханові, де була розташована база ПВК "Вагнер". За попередньою інформацією — 1 вижив", — йдеться у повідомленні журналіста.

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Окупаційна адміністрація Луганської області повідомляє, що вогонь по непідконтрольній Україні Кадіївці вели з реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град". Обстріл, за даними "Генпрокуратури ЛНР", здійснено приблизно о 05:00 9 червня.

Окупанти стверджували, що внаслідок удару по Кадіївці загинули щонайменше троє місцевих жителів.

"Збройні формування України о 05:00 9 червня укотре, застосовуючи РСЗВ "Град", здійснили обстріл міста Стаханова. Унаслідок обстрілу загинуло не менше трьох мирних жителів, також пошкоджено житлові будинки", — заявили проросійські бойовики і додали, що один зі снарядів нібито влучив у багатоквартирний будинок, унаслідок чого сталася руйнація будівлі.

Варто зазначити, що окупаційна адміністрація не опублікувала як доказ фото з місця прильоту реактивних боєприпасів у житловий квартал Кадіївки. Також не було підтверджено інформацію про знищення бази ПВК "Вагнер" на території місцевого стадіону.

Окупанти стверджують, що вогонь з РСЗВ за населеним пунктом вівся з підконтрольного Україні Бахмута. Максимальна дальність застосування БМ-21 "Град" — до 42 кілометрів, а відстань між містами становить не менше 50 км.

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Раніше повідомлялося, що ЗСУ практично повністю знищили один із підрозділів ЗС РФ. Йдеться про 15-у окрему мотострілецьку бригаду — з 1 800 військовослужбовців було ліквідовано 800 солдат, а ще 400 бійців отримали поранення.

Американський Інститут вивчення війни ISW попереджав, що ЗС РФ намагаються знайти слабкі місця в обороні Сєвєродонецька і готують масштабний наступ на Слов'янськ.