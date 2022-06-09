ЗС РФ шукають слабкі місця в обороні Сєвєродонецька та готуються до штурму Слов'янська, — ISW (фото)

Американські аналітики припускають, що підрозділи української армії не концентруватимуться на утриманні обласного центру.

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ЗС РФ продовжують штурмувати прифронтовий Сєвєродонецьк і намагаються знайти слабкі місця в обороні Збройних сил України для розгрому українського військового угруповання. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни ISW від 8 червня.

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За даними аналітиків, командування ЗС РФ не зацікавлене у форсуванні Сіверського Дінця в районі Сєвєродонецька, в якому продовжують утримувати оборону підрозділи ЗСУ.

З цією метою, як сказано в ISW, загарбники шукають слабкі місця у захисті української армії, хочуть зайти з флангу в спину нашим військовослужбовцям для оточення та можливого розгрому угруповання. ЗСУ, зі свого боку, продовжують здійснювати гнучку оборону Сєвєродонецька, прагнучи завдати максимальної шкоди підрозділам ЗС РФ у місцях масового скупчення особового складу та бойової техніки.

Аналітики ISW припускають, що українська армія не концентруватиметься на утриманні обласного центру, частину якого вже контролюють окупаційні війська. У своєму звіті експерти також послалися на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая про те, що бійцям ЗСУ, незважаючи на успішний контрнаступ у Сєвєродонецьку, довелося відступити і повернутися на колишні позиції через масовані обстріли з боку загарбників.

"Російські війська, ймовірно, прагнуть просунутися вгору по західному березі річки Сіверський Донець, щоб уникнути складної переправи через річку з боку Сєвєродонецька. Російські сили продовжують операції в районі Святогірська і на захід від Лимана, щоб з'єднатися з угрупуванням на південний схід від Ізюма та наступати на Слов'янськ", — продовжили аналітики у звіті та попередили, що можливе захоплення Райгородка, яке розташоване за 10 кілометрів від адміністративного центру, дозволить ЗС РФ просуватися в напрямку Слов'янської міської громади.

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Нагадаємо, підрозділам ЗСУ вдалося практично повністю знищити 15-ту бригаду ЗС РФ, яка брала активну участь у бойових діях в Україні. З 1 800 російських військовослужбовців було ліквідовано 800 осіб, а ще 400 отримали різні поранення і травми.

Також Фокус у своєму матеріалі пояснював, чому захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська є головною стратегічною метою ЗС РФ.