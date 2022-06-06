Ситуація у Сєвєродонецьку погіршилася, ЗСУ відійшли від зайнятих раніше позицій — Гайдай (відео)

За словами голови Луганської ОВА, бої у місті розвиваються динамічно. Якщо раніше українські військові контролювали майже 50% міста внаслідок контратаки, то зараз обороняють промзону.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Ситуація для українських військових у Сєвєродонецьку Луганської області погіршилася, у місті зараз тривають динамічні вуличні бої. Під час контрнаступу українським бійцям вдалося відбити половину міста, проте наразі утримують позиції у промисловій зоні. На цьому наголосив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі марафону українських телеканалів.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Нашим захисникам вдалося на деякий час здійснити контрнаступ. Вони звільнили майже половину міста, але зараз ситуація знову трохи для нас погіршилася. Ті позиції, які були в промзоні, — обороняють хлопці Сєвєродонецьку лінію захисту, там вони зараз і залишаються", — сказав він.

Гайдай також зазначив, що кількість обстрілів по Сєвєродонецьку та сусідньому Лисичанську тільки збільшилася, окупанти знищують все у цих містах. Чиновник назвав це їхньою стандартною тактикою випаленої землі.

"У них єдина тактика — це просто стерти із землі все для того, щоб навіть не було де закріпитися або щось захищати", — заявив глава ОВА.

У Сєвєродонецьку зараз лишається приблизно 15 тисяч мирних жителів, але виїхати вже звідти неможливо. У Лисичанську залишається така сама кількість людей, з нього волонтерам та ДСНС вдається вивозити людей.

Ситуація на трасі життя

Траса "Лисичанськ-Бахмут" наразі не контролюється російськими військами, проте повністю обстрілюється. На питання про те, чи зможе російська армія захопити її, Гайдай відповів, що в окупантів величезна кількість техніки. Вони підтягли до району Сєвєродонецька "неймовірну кількість" резервів.

"Чи зможуть вони контролювати трасу — це вже покаже час. Військові розуміють кількість засобів, які вони мають і плани відомі. Оборонятимуть цю ділянку стільки, скільки буде потрібно", — сказав він.

Водночас у ГУР повідомляють, що ЗСУ поступово витісняють армію Росії із Сєвєродонецька. За словами голови військової розвідки Кирила Буданова, на деяких напрямках російська армія має перевагу в артилерії вдесятеро. Місто залишається "найгарячішим" напрямком на лінії фронту.

Журналіст Юрій Бутусов заявив, що українські офіційні особи дають неправильну інформацію про стан справ у Сєвєродонецьку та додав, що інформація про контроль українськими військовими 50% міста є неправдою. За його словами, українські військові контролюють промзону населеного пункту та прилеглий до неї квартал.