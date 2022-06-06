Ситуация в Северодонецке ухудшилась, ВСУ отошли от ранее занятых позиций — Гайдай (видео)

По словам главы Луганской ОВА, бои в городе развиваются динамично. Если ранее украинские военные контролировали около 50% города в результате контратаки, то сейчас обороняют промзону.

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Ситуация для украинских военных в Северодонецке Луганской области ухудшилась, в городе сейчас идут динамичные уличные бои. Во время контрнаступления украинским бойцам удалось отбить половину города, однако сейчас удерживают позиции в промышленной зоне. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире марафона украинских телеканалов.

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"Нашим защитникам удалось на некоторое время совершить контрнаступление. Они освободили почти половину города, но сейчас ситуация опять немного для нас ухудшилась. Те позиции, которые были в промзоне — обороняют ребята Северодонецкую линию защиты, там они сейчас и остаются", — сказал он.

Гайдай также отметил, что количество обстрелов по Северодонецку и соседнему Лисичанску только увеличилось, оккупанты уничтожают полностью все в этих городах. Чиновник назвал это их стандартной тактикой выжженной земли.

"У них единственная тактика — это просто стереть с лица земли все для того, чтобы даже не было где закрепиться или что-то защищать", — заявил глава ОВА.

В Северодонецке сейчас остается около 15 тысяч мирных жителей, но выехать уже оттуда невозможно. В Лисичанске остается такое же количество людей, из него волонтерам и ГСЧС удается вывозить людей.

Ситуация на трассе жизни

Трасса "Лисичанск-Бахмут" сейчас не контролируется российскими войсками, однако полностью обстреливается. На вопрос о том, сможет ли российская армия захватить ее Гайдай ответил, что у оккупантов огромное количество техники. Они подтянули в район Северодонецка "невероятное количество" резервов.

"Смогут ли они контролировать трассу — это уже покажет время. Военные понимают количество средств, которое у них есть и планы известны. Будут оборонять этот участок столько, сколько будет нужно", — сказал он.

В то же время в ГУР сообщают, что ВСУ постепенно вытесняют армию России из Северодонецка. По словам главы военной разведки Кирилла Буданова, на некоторых направлениях у российской армии превосходство в артиллерии в десять раз. Город остается "самым горячим" направлением на линии фронта.

Журналист Юрий Бутусов заявил, что украинские официальные лица дают неверную информацию о положении дел в Северодонецке и добавил, что информация о контроле украинскими военными 50% города является неправдой. По его словам, украинские военные контролируют промзону населенного пункта и прилегающий к ней квартал.