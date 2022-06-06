Информация об освобождении 50% Северодонецка неправдива, — Юрий Бутусов

По словам журналиста, сейчас украинские войска обороняют промзону города и прилегающий к ней квартал.

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Военный журналист Юрий Бутусов сообщил о том, что официальные лица дают украинцам неправдивую информацию о положении в Северодонецке. Он подчеркнул, что в последнее время часто бывает в Северодонецке и окрестностях и его удивляют "неадекватные заявления некоторых руководителей относительно оперативной обстановки".

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"В день визита президента Зеленского в Луганскую область (об этом визите стало известно ночью 6 июня) председатель Военной администрации (Сергей) Гайдай заявил о наступлении и освобождении 50% города, — отметил Бутусов. — К сожалению, эта информация не соответствует действительности".

По словам журналиста, украинцы удерживают позиции в сложной обстановке, два дня назад оккупанты вышли на окраину города, сейчас украинские войска обороняют промзону Северодонецка и прилегающий к ней квартал.

Юрий Бутусов подчеркнул, что общество должно получать приближенную к реальности информацию, в противном случае возникает риск, что под оптимистические выдумки будут подгонять солдат и принимать решения, которые тоже не соответствуют реальной обстановке.

Утром 6 июня Сергей Гайдай сообщил о том, что ситуация в Северодонецке ухудшилась, однако украинские силы продолжают контролировать промзону города.

В то же время аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что, несмотря на то, что на захват Северодонецка российское командование бросило большую часть своих военных сил, ВСУ отбили большие районы города. За минувшие двое суток украинские силы провели успешное наступление, оттеснив российских оккупантов на восток. При этом украинцы успешно используют сложившееся положение: пока враг сконцентрирован на Северодонецке, ВСУ продвигаются на других участках фронта.

5 июня британская разведка также сообщила, что за сутки ВСУ удались контратаки в Северодонецке. По мнению аналитиков разведки, это, вероятнее всего, свело на нет оперативный импульс российской группировки, который был получен за счет концентрации боевых подразделений и огневой мощи.

В тот же день глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что командующий ВС РФ генерал Дворников поставил задачу перед оккупантами захватить Северодонецк, либо перекрыть жизненно важную дорогу Лисичанск-Бахмут до 10 июня.