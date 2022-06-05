ВСУ проводят контратаки в Северодонецке, РФ прибегает к сирийской тактике, — разведка Британии

Для зачистки городских территорий россияне задействуют мобилизованных с оккупированного Донбасса. Прокси-войска использовались для этой цели и в Сирии.

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За последние сутки ВСУ удались контратаки в Северодонецке, что, вероятно, свело на нет оперативный импульс российской группировки, который был получен за счет концентрации боевых подразделений и огневой мощи. Об этом сообщается в сводке британской разведки.

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На северодонецком направлении ВС РФ задействовали мобилизованных жителей оккупированных частей Луганской и Донецкой областей. У этих военнослужащих плохое оснащение и подготовка. Более того, им не предоставляют достаточное количество тяжелой техники, если сравнивать с регулярными подразделениями российской армии.

[ + – ] Сообщение MI-6

Пехоту из прокси-войск используют для зачистки городов. Аналогичная тактика прежде использовалась Россией в Сирийской войне, где 5-й корпус сирийской армии проводил атаки на городские районы.

[ + – ] Разрушенные дома в Северодонецке. [ + – ] Разрушенные дома в Северодонецке.

Такое решение, судя по всему, объясняется тем, что командование российской армии стремится ограничить потери, понесенные ВС РФ.

Ранее Фокус разбирался в том, как запорожская тероборона готовится к бою. Бойцы ТрО прикрепили пулеметы ДП-27 и "Максим" на советский автомобиль ЛуАЗ-969.

Напомним, что Алексей Резников считает, что война с РФ может завершиться до конца текущего года. По его словам, следующими объектами для нападения могут стать Польша, Словакия и балтийские страны.