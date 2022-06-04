Тачанки, казаки и верный друг "Максимка". Запорожская тероборона готовится к бою

Бойцы ТРО перенимают свирепый исторический образ, используя все доступные средства, чтобы остановить Россию, – даже пулемет "Максим" и советский мини-внедорожник.

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Украинские добровольцы, одетые в стиле казаков, боровшихся с российской властью с 16 века, передвигаются на советских военных автомобилях со старинными пулеметами времен Первой мировой войны.

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Фокус перевел текст западного военного обозревателя Дэна Парсонса с его авторским взглядом на украинских бойцов ТрО из Запорожья.

Недавно в сети появились снимки и видео, на которых члены добровольческих сил территориальной обороны Украины в юго-восточной части Запорожской области, где сейчас идут интенсивные бои, одетые в традиционное казачье облачение, водружают пулеметы ДП-27 и "Максим" на советский полноприводный автомобиль ЛуАЗ-969.

Сцена из документального видеоролика украинского общественного вещателя "Суспільне Запоріжжя" представляет собой головокружительное наслоение анахронизмов.

[ + – ] "На этой земле кроме казаков, никто жить не будет"

Самое современное, что есть в кадре, кроме военной формы бойцов ТРО, – это полноприводный ЛуАЗ-969 времен холодной войны на базе ЗАЗ-969. Такие выпускал Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) с 1966 по 1971 год в том же городе, который сейчас защищают бойцы. В 1971 году производство перенял Луцкий автомобильный завод (ЛуАЗ) на северо-западе Украины, который сейчас называется сборочным заводом "Богдан Моторс".

Такие автомобили выпускались до 1992 года, когда СССР уже распался, поэтому вполне возможно, что данный ЛуАЗ произведен после холодной войны. Модернизированная модификация под названием ЛуАЗ-1302, внешне очень похожая на 969, выпускалась до 2002 года, хотя угловатые колесные ниши автомобиля на видео указывают на более старую модель советского периода.

Крошечный двухместный автомобиль представляет собой своего рода внедорожный пикап с высоким клиренсом для езды по бездорожью. Благодаря клиренсу под днищем и высокому воздухозаборнику двигателя, расположенному под капотом, автомобиль может преодолевать даже ручьи. Оригинальный вариант ЛуАЗа под номером 967 обладал кузовом, похожим на лодку, что позволяло ему плыть в течение 30 минут и двигаться по воде с помощью вращающихся шин. Конструкция 969-х изначально создавалась для Красной Армии, исходя из ее потребности в небольшом, прочном автомобиле общего назначения вроде американского джипа времен Корейской войны. ЛуАЗ мог перевозить раненых солдат на поддонах, которые можно было загружать с помощью дополнительной задней аппарели, а также транспортировать боеприпасы и буксировать артиллерию.

[ + – ] Сочетание "Максима" и ЛуАЗа технически представляет собой некое подобие "тачанки" Фото: Суспільне Запоріжжя

На этом конкретном грузовике сзади установлен пулемет M1910/41 "Максим" с жидкостным охлаждением. Оружие выглядит устаревшим, потому что таковым и является: основа конструкции относится к периоду до Первой мировой войны. Разные версии этого пулемета, в том числе со знаковым водяным охлаждением вокруг ствола, производились в России, а затем в Советском Союзе до 1945 года. Как украинские, так и пророссийские боевики используют "Максим" в текущем конфликте.

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По обе стороны линии фронта хватает неуместного, устаревшего или просто странного оружия. В текущем конфликте применяются все виды устаревшего огнестрельного оружия, транспорта и экипировки, хотя современное оружие типа противотанковых управляемых ракет и БПЛА также является неотъемлемой частью войны. Как российские войска, так и Украина направляют на фронт самое современное оружие, в то же время вооружая резервистов и бойцов ополчения старыми образцами, включая оставшиеся с прошлых войн.

Сочетание "Максима" и ЛуАЗа технически представляет собой некое подобие "тачанки" – этот термин изначально применялся к пулеметам, установленным на открытых конных повозках или каретах. Поскольку большинство, если не вся современная бронетехника, поступает на вооружение фронтовых украинских войск, подразделениям ТРО часто приходится самим искать транспорт, особенно в районах тяжелых боев, таких как Запорожье. Этот регион, расположенный к северу от оккупированного Крыма, в последние недели стал целью возобновленного российского наступления.

Следует отметить, что на этом же видео другие украинские бойцы вооружены современными автоматами АК-74 и АК-12, противотанковыми ракетами и несколькими видами гранатометов (РПГ), хотя неясно, являются ли они солдатами регулярной украинской армии. В видеоролике показана поездка нескольких бойцов ТРО на ЛуАЗе на фронт, которая, по словам рассказчика, является для добровольцев чем-то вроде "сафари". В другом месте видеоролика показан современный камуфлированный пикап с легким зенитным пулеметом, установленным в кузове.

На видео украинский боец объясняет привлекательность устаревшего оружия в современной войне. Эта старая конструкция надежна и относительно проста в использовании и обслуживании для бойцов с минимальной или отсутствующей формальной подготовкой.

[ + – ] Русские обычно используют слово "хохол" в качестве оскорбления украинцев по этническому признаку Фото: Суспільне Запоріжжя

"Все очень легко и просто, – говорит он, загружая патроны из традиционной "Папахи" в круглый магазин пулемета ДП-27. – Он был выпущен в 1941 году и до сих пор находится в рабочем состоянии. Говорят, что техника старых моделей в умелых руках хорошо бьет врага".

Головной убор и усы мужчины – еще больший анахронизм по сравнению с оружием и грузовиком. Он и другие участники видеоролика обрили большую часть головы и носят кустистые усы, чтобы напоминать украинских казаков, которые жили на востоке Украины в 16 веке.

Казаки изначально были этнической группой родом из Кавказского региона. Они проживали в разных частях Российской империи и в царский период служили наемниками и пограничниками. Казаки славились как свирепые всадники и отличные воины – похоже, именно такой образ хотят создать современные украинские бойцы. С тех пор этот термин стал своего рода общим наименованием для различных групп меньшинств, а также для людей, которые перенимают казачий образ жизни.

Прическа "оселедец", или "чуб", представляет собой одну прядь волос, спадающую на бритую или лысую голову. Стилизованное изображение казака с такой прической видно на нашивках некоторых бойцов ТРО. Это одновременно символ национальной идентичности и демонстрация презрения к своим русским врагам. Русские обычно используют слово "хохол" ("чубатый") в качестве оскорбления украинцев по этническому признаку.

[ + – ] Стилизованное изображение казака Фото: Скрин видео

Российские солдаты, наступающие на Запорожье, столкнутся с некоторыми из этих суровых казаков с оселедцами, серьгами и густыми усами. Это подразделение ТРО представляет множество групп, которые вступили в ряды добровольческих сил Украины для сопротивления российскому вторжению, включая как ультраправых и ультралевых украинцев, так и иностранных бойцов.

[ + – ] "Каждый казак любит свою землю"

Еще один из бойцов на видео, пожилой 62-летний мужчина, объясняет мотивацию яростно защищать родину от вооруженных до зубов иностранных захватчиков.

"Каждый казак любит свою землю, – говорит он. Мужчина одет в современное тактическое снаряжение, но у него бритая голова и кустистые усы и борода в казацком стиле. – Никто не убегает со своей земли. Нам некуда бежать, это они пусть бегут домой. Мы их и там достанем, где бы они ни были. Мы их достанем даже из-под земли".

Украинский казачий костюм имеет глубоко личный и исторический смысл для обеих сторон конфликта. Это напоминает, как в 1944 году десантники в день "Д" раскрашивали лица и выбривали ирокезы перед высадкой в оккупированной Франции. Воины тысячелетиями надевали стилизованную одежду и украшения, чтобы вселить страх в сердца врагов.

Дед Казак подводит итог рассказу о боевой этике Украины и приводит свои доводы в пользу того, чтобы стоять на смерть, даже имея снаряжение прошлого века.

"Останется хотя бы один казак – и Украина возродится, – говорит он. – Никто не станет жить на этой земле, кроме казаков. А каждый украинец – это казак".