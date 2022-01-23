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Военный Фокус Российско-украинская война

Бойцам Киевской теробороны провели лекцию по обращению со 100-летним пулеметом Дегтярева (фото)

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Фото: скриншот | Пулемет Дегтярева

По словам инструктора Ивана Савельева, весь батальон Броварской территориальной обороны вооружен пулеметами, разработанными в 1927 году.

Бойцам Броварского батальона территориальной обороны прочли лекцию о ручном пулемете Дегтярева (ДП), который был разработан в 1927 году. Об этом сообщает военный инструктор Иван "Дядя Ваня" Савельев в Facebook.

В ходе лекций добровольцам рассказывали об установке диска с патронами на пулемет, описали его процесс разбора и сборки, а также то, каким образом наполнять магазин патронами.

По словам Ивана Савельева, на последних сборах теробороны все пулеметчики получили именно пулеметы Дегтярева, а не какие-либо более современные образцы тяжелого оружия. Пулеметы РПК (на базе автомата Калашникова) поставляются в Вооруженные силы, а не бойцам территориальной обороны.

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Комментарии под постом о лекции о пулемете Дегтярева

Пулемет ДП — это ручной пулемет, разработанный Василием Дегтяревым в 1927 году. Состоял на вооружении СССР, Финляндии и Третьего Рейха. Его характерной чертой является дисковый магазин с патронами, устанавливаемый на пулемет сверху. С 1928 года было изготовлено свыше 795 тысяч таких пулеметов.

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Василий Дегтярев с пулеметом ДП

Основные характеристики пулемета ДП:

  • Калибр — 7,62мм;
  • Боевая скорострельность — 80 выстрелов в минуту;
  • Прицельная дальность — 1500 метров;
  • Максимальная дальность — до 2500 метров.

Напомним, в Украине формируют 25 бригад территориальной обороны с 4-10 батальонами в каждой области. В особый период их численность может составлять 130 тысяч человек.

Также сообщалось, что Кабмин разрешил бойцам ТрО применять собственное охотничье оружие во время выполнения задач.