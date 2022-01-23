Бойцам Киевской теробороны провели лекцию по обращению со 100-летним пулеметом Дегтярева (фото)
По словам инструктора Ивана Савельева, весь батальон Броварской территориальной обороны вооружен пулеметами, разработанными в 1927 году.
Бойцам Броварского батальона территориальной обороны прочли лекцию о ручном пулемете Дегтярева (ДП), который был разработан в 1927 году. Об этом сообщает военный инструктор Иван "Дядя Ваня" Савельев в Facebook.
В ходе лекций добровольцам рассказывали об установке диска с патронами на пулемет, описали его процесс разбора и сборки, а также то, каким образом наполнять магазин патронами.
По словам Ивана Савельева, на последних сборах теробороны все пулеметчики получили именно пулеметы Дегтярева, а не какие-либо более современные образцы тяжелого оружия. Пулеметы РПК (на базе автомата Калашникова) поставляются в Вооруженные силы, а не бойцам территориальной обороны.
Пулемет ДП — это ручной пулемет, разработанный Василием Дегтяревым в 1927 году. Состоял на вооружении СССР, Финляндии и Третьего Рейха. Его характерной чертой является дисковый магазин с патронами, устанавливаемый на пулемет сверху. С 1928 года было изготовлено свыше 795 тысяч таких пулеметов.
Основные характеристики пулемета ДП:
- Калибр — 7,62мм;
- Боевая скорострельность — 80 выстрелов в минуту;
- Прицельная дальность — 1500 метров;
- Максимальная дальность — до 2500 метров.
Напомним, в Украине формируют 25 бригад территориальной обороны с 4-10 батальонами в каждой области. В особый период их численность может составлять 130 тысяч человек.
Также сообщалось, что Кабмин разрешил бойцам ТрО применять собственное охотничье оружие во время выполнения задач.