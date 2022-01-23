Бійцям Київської тероборони провели лекцію по поводженню зі 100-річним кулеметом Дегтярьова (фото)
За словами інструктора Івана Савельєва, весь батальйон Броварської територіальної оборони озброєний кулеметами, розробленими у 1927 році.
Бійцям Броварського батальйону територіальної оборони прочитали лекцію про ручний кулемет Дегтярьова (ДП), розроблений у 1927 році. Про це повідомляє військовий інструктор Іван "Дядя Ваня" Савельєв у Facebook.
У ході лекцій добровольцям розповідали про встановлення диска з патронами на кулемет, описали його процес розбору та складання, а також те, яким чином наповнювати магазин патронами.
За словами Івана Савельєва, на останніх зборах тероборони всі кулеметники отримали саме кулемети Дегтярьова, а не якісь сучасніші зразки важкої зброї. Кулемети РПК (на основі автомата Калашникова) поставляються до Збройних сил, а не бійцям територіальної оборони.
Кулемет ДП — це ручний кулемет, розроблений Василем Дегтярьовим у 1927 році. Складався на озброєнні СРСР, Фінляндії та Третього Рейху. Його характерною рисою є дисковий магазин із патронами, що встановлюється на кулемет зверху. З 1928 року було виготовлено понад 795 тисяч таких кулеметів.
Основні характеристики кулемета ДП:
- Калібр — 7,62 мм;
- Бойова скорострільність — 80 пострілів за хвилину;
- Прицільна дальність – 1500 метрів;
- Максимальна дальність – до 2500 метрів.
Нагадаємо, в Україні формують 25 бригад територіальної оборони із 4-10 батальйонами в кожній області. У період їх чисельність може становити 130 тисяч жителів.
Також повідомлялося, що Кабмін дозволив бійцям ТрО застосовувати власну мисливську зброю під час виконання завдань.