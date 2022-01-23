Бійцям Київської тероборони провели лекцію по поводженню зі 100-річним кулеметом Дегтярьова (фото)

За словами інструктора Івана Савельєва, весь батальйон Броварської територіальної оборони озброєний кулеметами, розробленими у 1927 році.

Бійцям Броварського батальйону територіальної оборони прочитали лекцію про ручний кулемет Дегтярьова (ДП), розроблений у 1927 році. Про це повідомляє військовий інструктор Іван "Дядя Ваня" Савельєв у Facebook.

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У ході лекцій добровольцям розповідали про встановлення диска з патронами на кулемет, описали його процес розбору та складання, а також те, яким чином наповнювати магазин патронами.

За словами Івана Савельєва, на останніх зборах тероборони всі кулеметники отримали саме кулемети Дегтярьова, а не якісь сучасніші зразки важкої зброї. Кулемети РПК (на основі автомата Калашникова) поставляються до Збройних сил, а не бійцям територіальної оборони.

[ + – ] Коментарі під постом про лекцію про кулемет Дегтярьова

Кулемет ДП — це ручний кулемет, розроблений Василем Дегтярьовим у 1927 році. Складався на озброєнні СРСР, Фінляндії та Третього Рейху. Його характерною рисою є дисковий магазин із патронами, що встановлюється на кулемет зверху. З 1928 року було виготовлено понад 795 тисяч таких кулеметів.

[ + – ] Василь Дегтярьов з кулеметом ДП

Основні характеристики кулемета ДП:

Калібр — 7,62 мм;

Бойова скорострільність — 80 пострілів за хвилину;

Прицільна дальність – 1500 метрів;

Максимальна дальність – до 2500 метрів.

Нагадаємо, в Україні формують 25 бригад територіальної оборони із 4-10 батальйонами в кожній області. У період їх чисельність може становити 130 тисяч жителів.

Також повідомлялося, що Кабмін дозволив бійцям ТрО застосовувати власну мисливську зброю під час виконання завдань.