Кабмін дозволив бійцям територіальної оборони застосовувати мисливську зброю

Зброя під час виконання завдань може бути в зарядженому стані та переноситися без спеціального чохла. При цьому потрібна наявність дозволу на зброю і посвідчення добровольця ТрО.

Кабінет Міністрів опублікував порядок застосування членами добровольчих формувань територіальних громад особистої мисливської зброї під час виконання завдань тероборони. Про це свідчить ухвала уряду від 29 грудня №1448.

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Під час виконання завдань територіальної оборони всі її члени мають право застосовувати особисту мисливську зброю та патрони до неї. Процес придбання, збереження та виготовлення зброї та патронів до неї відбуватиметься відповідно до вимог законодавства.

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Територіальна оборона України: якою має бути та чого їй не вистачає зараз

Зброя під час виконання завдань може бути в зарядженому стані та переноситися без спеціального чохла. Обов'язкова при цьому наявність дозволу на зброю та посвідчення добровольця тероборони.

У яких випадках можна використовувати зброю бійцям тероборони?

У разі:

захисту цивільних осіб і цивільних об'єктів від нападу; відбиття нападу або запобігання загрозі нападу на об'єкти, що охороняються; звільнення захоплених військових та/або цивільних об'єктів, або запобігання такому захопленню; знищення зброї, бойової техніки, транспортних чи технічних засобів, які перебувають у користуванні осіб, причетних до збройної агресії; запобігання та/або припинення діяльності, затримання, роззброєння або знешкодження осіб, причетних до збройної агресії; припинення дій осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення; припинення дій, що перешкоджають виконанню законних вимог осіб, залучених до виконання завдань територіальної оборони; припинення дій, які становлять або можуть становити небезпеку для осіб, залучених до виконання завдань територіальної оборони, або для інших осіб.

Також члени територіальної оборони мають право застосувати мисливську зброю для самооборони, а також із метою відбиття збройної агресії проти України під час здійснення заходів щодо забезпечення національної безпеки й оборони.

Нагадаємо, в Україні сформують сили територіальної оборони в кожному регіоні. У мирний час їхня кількість становитиме 10 тисяч військових, а в особливий період — 130 тисяч.