Помножить на нуль бойовий дух російського солдата: в Україні формують 25 бригад тероборони (відео)

За словами командувача теробороною Юрія Галушкіна, в обласних центрах буде від 4 до 10 батальйонів ТрО, розміщених у кожному районі області.

Командувач силами територіальної оборони Збройних сил України Юрій Галушкін розповів про перебіг формування сил ТРО в Україні. Про це повідомляє АрміяInform.

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За словами бригадного генерала, формування сил територіальної оборони "йде повним ходом". Найближчим часом завершать формування та комплектацію чотирьох регіональних управлінь і 25 бригад. Бригада ТрО буде в кожному обласному центрі та матиме від 4 до 10 батальйонів, розміщених у кожному районі області відповідно до нового адмінустрою України.

У мирний час бригади та батальйони налічуватимуть 10 тисяч військових.

[ + – ] Формування сил територіальної оборони ЗСУ Фото: АрміяInform

"Це організаційні ядра, які здатні розгорнути та забезпечити зброєю та МТО (матеріально-технічне забезпечення, — Фокус) підрозділи до штату військового часу", — розповів Галушкін.

Головна мета ТРО – масова підготовка громадян, щоб була можливість відбити будь-який напад. На кістяк 10 тисяч військових нарощуватиметься основна маса територіальної оборони.

Він також додав, що озброєна, навчена та готова до протидії нація здатна відбити будь-яке бажання ворожого солдата захопити або утримувати територію, де йтиме активний опір. Так сили тероборони можуть "помножити на нуль бойовий дух російського солдата. А це дорогого коштує".

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