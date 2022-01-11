Умножит на ноль боевой дух российского солдата: в Украине формируют 25 бригад теробороны (видео)

По словам командующего теробороной Юрия Галушкина, в областных центрах будет от 4 до 10 батальонов ТрО, размещенных в каждых районах области.

Командующий силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины Юрий Галушкин рассказал о ходе формирования сил ТрО в Украине. Об этом сообщает АрміяInform.

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По словам бригадного генерала, формирование сил территориальной обороны "идет полным ходом". В ближайшее время завершат формирование и комплектацию четырех региональных управлений и 25 бригад. Бригада ТрО будет находиться в каждом областном центре и иметь от 4 до 10 батальонов, размещенных в каждом районе области в соответствии с новым админустройством Украины.

В мирное время бригады и батальоны будут насчитывать 10 тысяч военных.

[ + – ] Формирование сил территориальной обороны ВСУ Фото: АрміяInform

"Это организационные ядра, которые способны развернуть и обеспечить оружием и МТО (материально-техническое обеспечение, — Фокус) подразделения к штату военного времени", — рассказал Галушкин.

Главная цель ТрО — массовая подготовка граждан, чтобы была возможность отразить любое нападение. На костяк 10 тысяч военных будет наращиваться основная масса территориальной обороны.

Он также добавил, что вооруженная, обученная и готовая к противодействую нация способна отбить любое желание вражеского солдата захватить или удерживать территорию, где будет идти активное сопротивление. Таким образом силы теробороны могут "умножить на нуль боевой дух российского солдата. А это дорогого стоит".

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