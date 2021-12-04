На фоне угрозы РФ: в Киеве проверяют бомбоубежища и проводят учения теробороны (фото)

В столице дополнительно сформируют четыре батальона ТрО, чтобы их количество соответствовало количеству районов в городе.

Директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук заявил, что в столице продолжается формирование 112 отдельной бригады теробороны и ее подразделения. Также в Киеве проверяют все объекты укрытия. Об этом сообщается на сайте горсовета.

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Учитывая напряженную ситуацию на границах Украины, в Киеве продолжают набирать добровольцев для батальона ТрО.

"Чем больше киевлян будут знать основы национального сопротивления, тем меньше шансов у потенциального врага", — заявил Ткачук.

Как указывают в публикации, учитывая перманентную угрозу со стороны России, департамент муниципальной безопасности совместно с ГСЧС и КП "Киевжитлоспецексплуатація" постоянно проверяют состояние, комплектацию и соответствие требованиям сооружений двойного предназначения и простейших укрытий.

На сегодняшний день в Киеве существует:

3687 цокольных и подвальных помещений;

409 подземных паркингов;

272 подземных переходов;

47 подземных помещений метрополитена;

514 убежищ.

Все объекты укрытия доступны по ссылке.

Также в группе Facebook ТрО Киева указывают, что в столице планируют сформировать еще 4 батальона теробороны, чтобы их количество соответствовало количеству районам. Сейчас батальоны территориальной обороны проводят тренировки, о чем Фокусу рассказал один из участников сборов.

[ + – ] Тренировки теробороны в Киеве Фото: Евгений Лешан

Напомним, в Минобороны Украины заявляют, что вторжение РФ в Украину может понести за собой от трех до пяти миллионов беженцев. Полномасштабная война может начаться в январе-феврале 2022 года.

Согласно информации The Washington Post, Россия нарастит военную группировку у украинских границ до 175 тысяч.

7 декабря пройдет онлайн-встреча Путина и Байдена, на которой обсудят ситуацию в Украине.