На тлі загрози РФ: у Києві перевіряють бомбосховища та проводять навчання тероборони (фото)

У столиці додатково сформують чотири батальйони ТрО, щоб їхня кількість відповідала кількості районів у місті.

Директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук заявив, що у столиці продовжується формування 112 окремої бригади тероборони та її підрозділів. Також у Києві перевіряють усі об'єкти укриття. Про це повідомляє сайт міськради.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Зважаючи на напружену ситуацію на кордонах України, у Києві продовжують набирати добровольців для батальйону ТРО.

"Чим більше киян знатимуть основи національного спротиву, тим менше шансів у потенційного ворога", — заявив Ткачук.

Як вказують у публікації, враховуючи перманентну загрозу з боку Росії, департамент муніципальної безпеки спільно з ДСНС та КП "Київжитлоспецексплуатація" постійно перевіряють стан, комплектацію та відповідність вимогам споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів.

На сьогоднішній день у Києві існує:

3687 цокольних та підвальних приміщень;

409 підземних паркінгів;

272 підземні переходи;

47 підземних приміщень метрополітену;

514 сховищ.

Всі об'єкти укриття доступні за посиланням.

Також у групі Facebook ТрО Києва вказують, що у столиці планують сформувати ще 4 батальйони тероборони, щоб їхня кількість відповідала кількості районів. Наразі батальйони територіальної оборони проводять тренування, про що Фокусу розповів один із учасників зборів.

[ + – ] Тренування тероборони у Києві Фото: Євгеній Лешан

Нагадаємо, у Міноборони України заявляють, що вторгнення РФ в Україну може понести за собою від трьох до п'яти мільйонів біженців. Повномасштабна війна може розпочатися у січні-лютому 2022 року.

Згідно з інформацією The Washington Post, Росія наростить військове угруповання біля українських кордонів до 175 тисяч.

7 грудня пройде онлайн-зустріч Путіна та Байдена, на якій обговорять ситуацію в Україні.