Мільйони біженців та дефіцит їжі: Рєзніков про загрози Європі через вторгнення РФ в Україну

Глава оборонного відомства вважає, що через повномасштабну агресію Кремля в ЄС можуть втекти від трьох до п'яти мільйонів українців.

Міністр оборони України Олексій Резніков у публікації для Atlantic Counsil написав, що велика війна в Україні занурять всю Європу в кризу.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

На думку міністра, Європа може не розуміти, наскільки небезпечною є для неї повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Рєзніков назвав кілька загроз, з якими може зіткнутися ЄС:

від трьох до п'яти мільйонів біженців з України

загроза імпорту продовольства, включаючи зерно

підрив безпеки для всього континенту

Єдиний варіант зупинити Кремль, вважає голова оборонного відомства, це зробити ціну нового наступу вкрай високою.

"Ми повинні переконати Москву в тому, що ціна нового наступу занадто висока, щоб про неї думати. Ця ціна матиме суто військовий характер і матиме форму негативних політичних, економічних та соціальних наслідків", — стверджує Резніков.

[ + – ] За інформацією ЗМІ, Кремль назбирає 175-тисячне військо для атаки України Фото: ТАСС

На слова деяких західних політиків, що краще не провокувати Москву, Рєзніков відповідає тим, що для Росії існування України як незалежної країни вже провокація. Тому західні лідери мають бути рішучими у протистоянні російському тиску.

"На кону набагато більше, ніж доля незалежної України. Якщо загрозу нападу Росії буде реалізовано, це створить хаос на всьому континенті і підірве відносну стабільність, до якої більшість європейців звикла після закінчення холодної війни", — зазначає міністр оборони.

Нагадаємо, згідно з інформацією The Washington Post, Росія наростить військове угруповання біля українських кордонів до 175 тисяч. А німецьке видання BILD зазначає, що Путін готується захопити дві третини території України. При цьому в Міноборони заявляють, що нова військова операція Кремля може розпочатися вже в січні-лютому наступного року.