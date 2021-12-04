Мільйони біженців та дефіцит їжі: Рєзніков про загрози Європі через вторгнення РФ в Україну
Глава оборонного відомства вважає, що через повномасштабну агресію Кремля в ЄС можуть втекти від трьох до п'яти мільйонів українців.
Міністр оборони України Олексій Резніков у публікації для Atlantic Counsil написав, що велика війна в Україні занурять всю Європу в кризу.
На думку міністра, Європа може не розуміти, наскільки небезпечною є для неї повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Рєзніков назвав кілька загроз, з якими може зіткнутися ЄС:
- від трьох до п'яти мільйонів біженців з України
- загроза імпорту продовольства, включаючи зерно
- підрив безпеки для всього континенту
Єдиний варіант зупинити Кремль, вважає голова оборонного відомства, це зробити ціну нового наступу вкрай високою.
"Ми повинні переконати Москву в тому, що ціна нового наступу занадто висока, щоб про неї думати. Ця ціна матиме суто військовий характер і матиме форму негативних політичних, економічних та соціальних наслідків", — стверджує Резніков.
На слова деяких західних політиків, що краще не провокувати Москву, Рєзніков відповідає тим, що для Росії існування України як незалежної країни вже провокація. Тому західні лідери мають бути рішучими у протистоянні російському тиску.
"На кону набагато більше, ніж доля незалежної України. Якщо загрозу нападу Росії буде реалізовано, це створить хаос на всьому континенті і підірве відносну стабільність, до якої більшість європейців звикла після закінчення холодної війни", — зазначає міністр оборони.
Нагадаємо, згідно з інформацією The Washington Post, Росія наростить військове угруповання біля українських кордонів до 175 тисяч. А німецьке видання BILD зазначає, що Путін готується захопити дві третини території України. При цьому в Міноборони заявляють, що нова військова операція Кремля може розпочатися вже в січні-лютому наступного року.