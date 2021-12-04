Миллионы беженцев и дефицит еды: Резников об угрозах Европе из-за вторжения РФ в Украину
Глава оборонного ведомства считает, что из-за полномасштабной агрессии Кремля в ЕС могут убежать от трех до пяти миллионов украинцев.
Министр обороны Украины Алексей Резников в публикации для Atlantic Counsil написал, что большая война в Украине ввергнет всю Европу в кризис.
По мнению министра, Европа может не понимать, насколько опасна для нее полномасштабное вторжение РФ в Украину. Резников назвал несколько угроз, с которыми может столкнуться ЕС:
- от трех до пяти миллионов беженцев из Украины
- угроза импорта продовольствия, включая зерно
- подрыв безопасности для всего континента
Единственный вариант остановить Кремль, как считает глава оборонного ведомства, это сделать цену нового наступления крайне высокой.
"Мы должны убедить Москву в том, что цена нового наступления слишком высока, чтобы о ней думать. Эта цена будет носить чисто военный характер и иметь форму негативных политических, экономических и социальных последствий", — утверждает Резников.
На слова некоторых западных политиков, что лучше не провоцировать Москву, Резников отвечает тем, что для России существование Украины как независимой страны — уже провокация. Поэтому западные лидеры должны быть решительны в противостоянии российскому давлению.
"На кону гораздо больше, чем судьба независимой Украины. Если угроза нападения России будет реализована, это создаст хаос на всем континенте и подорвет относительную стабильность, к которой большинство европейцев привыкли после окончания холодной войны", — указывает министр обороны.
Напомним, согласно информации The Washington Post, Россия нарастит военную группировку у украинских границ до 175 тысяч. А немецкое издание BILD указывает, что Путин готовится захватить две трети территории Украины. При этом в Минобороны Украины заявляют, что новая военная операция Кремля может начаться уже в январе-феврале следующего года.