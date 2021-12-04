Миллионы беженцев и дефицит еды: Резников об угрозах Европе из-за вторжения РФ в Украину

Глава оборонного ведомства считает, что из-за полномасштабной агрессии Кремля в ЕС могут убежать от трех до пяти миллионов украинцев.

Министр обороны Украины Алексей Резников в публикации для Atlantic Counsil написал, что большая война в Украине ввергнет всю Европу в кризис.

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По мнению министра, Европа может не понимать, насколько опасна для нее полномасштабное вторжение РФ в Украину. Резников назвал несколько угроз, с которыми может столкнуться ЕС:

от трех до пяти миллионов беженцев из Украины

угроза импорта продовольствия, включая зерно

подрыв безопасности для всего континента

Единственный вариант остановить Кремль, как считает глава оборонного ведомства, это сделать цену нового наступления крайне высокой.

"Мы должны убедить Москву в том, что цена нового наступления слишком высока, чтобы о ней думать. Эта цена будет носить чисто военный характер и иметь форму негативных политических, экономических и социальных последствий", — утверждает Резников.

[ + – ] По информации СМИ, Кремль накопит 175-тысячное войско для атаки Украины Фото: ТАСС

На слова некоторых западных политиков, что лучше не провоцировать Москву, Резников отвечает тем, что для России существование Украины как независимой страны — уже провокация. Поэтому западные лидеры должны быть решительны в противостоянии российскому давлению.

"На кону гораздо больше, чем судьба независимой Украины. Если угроза нападения России будет реализована, это создаст хаос на всем континенте и подорвет относительную стабильность, к которой большинство европейцев привыкли после окончания холодной войны", — указывает министр обороны.

Напомним, согласно информации The Washington Post, Россия нарастит военную группировку у украинских границ до 175 тысяч. А немецкое издание BILD указывает, что Путин готовится захватить две трети территории Украины. При этом в Минобороны Украины заявляют, что новая военная операция Кремля может начаться уже в январе-феврале следующего года.