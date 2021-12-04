Четыре фронта и 175 тыс. военных, – The Washington Post о возможном наступлении России на Украину

По информации американской разведки, вблизи украинских границ сфокусированы около 50 российских батальонно-тактических групп, но эта цифра будет увеличена до 100. Также планируется переброска новых танковых и артиллерийских частей. Карту поэтапного наступления РФ на Украину опубликовало и издание BILD.

Американская разведка обнаружила, что Кремль планирует наступление на нескольких фронтах уже в начале 2022 года с участием до 175 тысяч военнослужащих, сообщает The Washington Post со ссылкой на информацию от официальных лиц США и документы разведки.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Издание подчеркивает, что Россия, направляя войска к границе с Украиной, поднимает градус напряжения, чтобы выбить у Вашингтона гарантии того, что Украина не вступит в НАТО, а сам Альянс воздержится от военных действий на территории этой страны и вокруг нее. Этот вопрос может обсуждаться между Владимиром Путиным и Джо Байденом уже на следующей неделе во время видеовстречи.

"Российские планы предусматривают военное наступление на Украину уже в начале 2022 года с масштабом сил, вдвое превышающим тот, который мы видели прошлой весной во время внезапных учений России у границ Украины. Планы включают обширное передвижение 100 батальонных тактических групп численностью около 175 000 человек, а также бронетехнику, артиллерию и технику", – заявил журналистам The Washington Post на условиях анонимности представитель администрации Байдена.

Американская разведка опубликовала не только информацию о количестве военных сил у границ Украины, но и спутниковые снимки. На кадрах видно, что сейчас войска РФ сосредоточены в четырех местах. На данный момент развернуто 50 боевых батальонно- тактических групп, а также недавно прибыли дополнительные танки и артиллерия.

[ + – ] Карта американской разведки с локациями расположения российских войск и военной техники у границ Украины Фото: Washington Post

Если по украинским оценкам, у границ с РФ – около 94 тысяч российских военных, то американская разведка называет цифру в 70 тысяч и прогнозирует наращивание до 175 тысяч.

О том, что Россия наращивает войска на границе с Украиной и имеет план серьезных агрессивных действий против Украины, говорил во время поездки в Европу госсекретарь США Энтони Блинкен. Он предупреждает, что в случае вторжения Россия столкнется с "серьезными последствиями", о чем сказал и на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, а американский президент Джо Байден подчеркнул, что уже работает над ужесточением мер против РФ в случае, если та пойдет войной на Украину.

"Я собираю воедино то, что, как я считаю, будет наиболее полным и значимым набором инициатив, чтобы г-ну Путину было очень, очень трудно идти вперед и делать то, что люди опасаются, что он может сделать", – заявил глава Белого дома.

Ранее журналисты CNN также сообщали о том, что Россия готова к "быстрому и немедленному вторжению", о чем свидетельствуют не только наращивание количества бойцов и военной техники, но и разворачивание медподразделений, и запасы топлива для заправки военной техники, достаточные для "затяжного конфликта". Однако в контексте нападения речь идет о периоде от 7-10 дней до месяца.

Журналисты отмечают, что западные политики готовы поддержать Украину в противостоянии с Россией, однако участвовать в военном конфликте не хотят, о чем прекрасно осведомлены в Кремле.

О вторжении и даже поэтапном плане агрессии России в отношении Украины написало и немецкое издание BILD со ссылкой на свои источники среди госслужащих. Отмечается, что Путин готовится захватить 2/3 территории Украины, и "план-максимум" у него уже готов. Вопрос только в том, будет ли он реализован.

[ + – ] Возможный сценарий нападения России на Украину от BILD Фото: bild.de

По словам представителя службы безопасности, на которого ссылается издание, Россия одновременно атакует с северного Крыма через оккупированные территории на востоке и с севера в конце января – начале февраля.

Ранее командующий британскими войсками генерал Ник Картер заявил, что бойцы НАТО должны быть готовы к войне с РФ.

Напомним, в конце ноября независимые исследователи из Conflict Intelligence Team рассказали, где именно Россия накапливала военную технику для возможного вторжения в Украину. Также сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко высказал готовность поддержать Россию в грядущем конфликте. Профильные эксперты рассказали Фокусу, нужно ли воспринимать эти слова серьезно, и где возможен второй фронт.