Крым, Ельня и Воронежская область: где РФ накапливает войска для атаки на Украину (видео)

Россия перебрасывает на оккупированный полуостров части, которые воевали против Грузии в 2008 году. Также зафиксирована переброска огнеметных систем, боеприпасов и танков в регионы, граничащие с Украиной.

Американская и украинская разведки уже не раз заявляли о подготовке следующей атаки России на Украину. Информацию о переброске войск подтверждают и независимые исследователи из Conflict Intelligence Team (специализируются на конфликтах в Сирии, Украине и протестах в Беларуси), которые опубликовали свое исследование активности переброски российских войск.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Как сообщают российские исследователи, им удалось отыскать в социальных сетях переброску российских войск в Ельню (Смоленская область), Масловку (Воронежская область), Валуйки (Белгородская область) и Крым (временно оккупированная территория Украины).

Так, в период с апреля по октябрь Россия перебросила технику 41-й общевойсковой армии в Ельню, Воронежская область. 41-я армия относится к Центральному военному округу РФ. Однако насколько известно расследователям, переброшена была только техника, без личного состава.

На полигон "Погоново", что в Воронежской области, перебросили БМП-2, САУ "Мста-С" и танки Т-80У. Они состоят на вооружении 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии, чья техника уже была замечена ранее в Курске.

Сейчас на полигоне находится техника 4-й танковой дивизии и, вероятно, других частей 1-й гвардейской танковой армии.

[ + – ] Скопление техники на спутниковых снимках Фото: citeam.org

19 ноября был замечен эшелон с тяжелыми огнеметными системами "Солнцепек", машинам химразведки РХМ-6, а также боеприпасами. Согласно данный сервиса GdeVagon, 13 тонн взрыввеществ и другая техника ехала из Ильино в Масловку (Воронежская область).

Перебрасывают войска Кремль и в оккупированный Крым. В частности, на полуостров перебросили 42-ю гвардейскую мотострелковую дивизию с танками Т-72Б3, которая в 2008 году принимала участие в войне против Грузии.

[ + – ] Переброска танков в оккупированный Крым Фото: citeam.org [ + – ] Данные о составе Фото: citeam.org

Представление о том, что будут делать российские военные может дать следующая видеозапись (18+, ненормативная лексика). В ней контрактник утверждает, что их отправляют "на зиму в командировку на поля". Сообщает он об этом на фоне колонны техники.

Также эшелоны с БМП-3, Мста-Б и БТР-82 фиксируют в Валуйках, что в 23 км от границы с Украиной. Там базируется 3-я мотострелковая дивизия.

[ + – ] Эшелон бронетехники Фото: citeam.org [ + – ] Данные о назначении состава Фото: citeam.org

При этом российские расследователи утверждают, что переброска войск происходит несколько медленнее, чем во время весеннего обострения. Но если темп сохранится до января, то общая численность российских войск у украинских границ и в Крыму превысить апрельские показатели, составляющие 150 тысяч военных.

В то же время Conflict Intelligence Team склонны утверждать, что резервистов в РФ не призывали для готовящейся оккупации Украины. Их призвали для проведения учений в рамках "БАРС" — боевой армейский резерв страны. Такие учения уже проходили территорией РФ в двух военных округах. По сути это создание территориальной обороны, но на контрактной основе. Если Кремль собирался бы оккупировать, то логичнее было бы, как считают расследователи, призывать войска Росгвардии или военную полицию, а таких процессов зафиксировано не было.

Напомним, согласно информации ГУР МО, Россия планирует начать военную операцию против Украины в январе-феврале следующего года. Перед этим планируется ряд психологических операций для подрыва способности Украины к защите.