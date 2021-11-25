Крим, Єльня та Воронезька область: де РФ накопичує війська для атаки на Україну (відео)

Росія перекидає на окупований півострів частини, що воювали проти Грузії у 2008 році. Також зафіксовано перекидання вогнеметних систем, боєприпасів і танків у регіони, що межують з Україною.

Американська й українська розвідки вже неодноразово заявляли про підготовку наступної атаки Росії на Україну. Інформацію про перекидання військ підтверджують і незалежні дослідники з Conflict Intelligence Team (спеціалізуються на конфліктах у Сирії, Україні та протестах у Білорусі), які опублікували своє дослідження активності перекидання російських військ.

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Як повідомляють російські дослідники, їм вдалося відшукати в соціальних мережах перекидання російських військ до Єльні (Смоленської області), Масловки (Воронезька область), Валуйки (Білгородська область) та Криму (тимчасово окупована територія України).

Так, у період із квітня по жовтень Росія перекинула техніку 41-ї загальновійськової армії в Єльню, Воронезька область. 41-а армія належить до Центрального військового округу РФ. Однак наскільки відомо розслідувачам, перекинуто було лише техніку, без особового складу.

На полігон "Погоново", що у Воронезькій області, перекинули БМП-2, САУ "Мста-С" та танки Т-80У. Вони перебувають на озброєнні 4-ї гвардійської Кантемирівської танкової дивізії, чия техніка вже була помічена раніше в Курську.

Зараз на полігоні знаходиться техніка 4-ї танкової дивізії і, ймовірно, інших частин 1-ї гвардійської танкової армії.

[ + – ] Скупчення техніки на супутникових знімках Фото: citeam.org

19 листопада було помічено ешелон із важкими вогнеметними системами "Сонцепек", машинами хімрозвідки РХМ-6, а також боєприпасами. Згідно з цим сервісом GdeVagon, 13 тонн вибухових речовин та інша техніка їхала з Ілліно в Маслівку (Воронезька область).

Перекидають війська Кремль і в окупований Крим. Зокрема, на півострів перекинули 42 гвардійську мотострілецьку дивізію з танками Т-72Б3, яка в 2008 році брала участь у війні проти Грузії.

[ + – ] Перекидання танків в окупований Крим Фото: citeam.org [ + – ] Дані про склад Фото: citeam.org

Уявлення про те, що робитимуть російські військові, може дати наступний відеозапис (18+, ненормативна лексика). У ній контрактник стверджує, що їх відправляють "на зиму у відрядження на поля". Повідомляє він про це на тлі колони техніки.

Також ешелони з БМП-3, Мста-Б та БТР-82 фіксують у Валуйках, що за 23 км від кордону з Україною. Там базується 3-я мотострілецька дивізія.

[ + – ] Ешелон бронетехніки Фото: citeam.org [ + – ] Дані про призначення складу Фото: citeam.org

При цьому російські розслідувачі стверджують, що перекидання військ відбувається дещо повільніше, ніж під час весняного загострення. Але якщо темп збережеться до січня, то загальна чисельність російських військ біля українських кордонів і в Криму перевищить квітневі показники, що становлять 150 тисяч військових.

У той же час Conflict Intelligence Team схильні стверджувати, що резервістів в РФ не закликали для окупації України, що готується. Їх закликали для проведення навчань у межах "БАРС" — бойовий армійський резерв країни. Такі навчання вже проходили на території РФ у двох військових округах. По суті, це створення територіальної оборони, але на контрактній основі. Якби Кремль збирався окупувати, то логічніше було б, як вважають розслідувачі, закликати війська Росгвардії чи військову поліцію, а таких процесів зафіксовано не було.

Нагадаємо, згідно з інформацією ГУР МО, Росія планує розпочати військову операцію проти України у січні-лютому наступного року. Перед цим планується низка психологічних операцій для підриву здатності України до захисту.