Атакують із трьох сторін: українська розвідка показала схему та повідомила дату нападу Росії (фото)
За інформацією ГУР Міноборони, Кремль планує провести низку психологічних операцій, які підірвуть здатність України до захисту. Після цього можуть піти авіаудари, атаки артилерії та бронетанкових частин на Одесу, Маріуполь та з боку Білорусі.
Глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю для Military Times заявив, що Росія планує атаку на кінець січня — початок лютого 2022 року.
За словами Буданова, Росія планує значно масштабніший напад, ніж усі операції з 2014 року. Атака, ймовірно, міститиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки. Після цього російські Повітряно-десантні війська підуть в атаку на сході України, Одесу та Маріуполь. Імовірно також вторгнення з боку Білорусі.
Загалом Росія накопичила 40 батальйонно-тактичних груп:
- 94 000 військових
- 1200 танків
- 2900 БМП та ББМ
- 1600 артилерійських установок
- 330 одиниць авіації
- 75 кораблів
- 6 підводних човнів.
Росія розміщує в окупованому Криму балістичні системи "Іскандер", а також збільшує кількість військових.
Перед будь-якою атакою спочатку буде серія психологічних операцій, щоби дестабілізувати ситуацію в Україні та підірвати здатність країни до захисту.
"Вони хочуть розпалити заворушення через протести та мітинги, які показують, що люди налаштовані проти уряду", — заявив Буданов.
Росія працює відразу в кількох напрямках: "вагнергейт", протести проти вакцинації від коронавірусу, а також ряд операцій для демонстрації того, що "влада зрадила народ". До плану Кремля також входить і дестабілізація на кордоні Білорусі та Польщі.
"Ми не зовсім впевнені в тому, що задумав пан Путін. Але ці рухи, безумовно, привернули нашу увагу. І я закликав би Росію бути більш прозорим у тому, що вони збираються зробити, щоб виконати Мінські домовленості. Наша підтримка територіальної цілісності суверенітету України залишається незмінною", — заявив міністр оборони США Ллойд Остін.
Посольство Росії не дало коментарів на запит журналістів щодо накопичення військ.
Нагадаємо, згідно з інформацією CBS News, атака росіян можлива з настанням холодів. У США попереджають своїх союзників про можливе вторгнення.
При цьому американські аналітики вважають, що РФ може захопити Київ за кілька годин.