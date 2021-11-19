"Росія може захопити Київ за кілька годин", — CSIS (фото)

Якщо США та Європа не переконають Кремль у тому, що їм не варто атакувати Україну, то 100-тисячне військо, накопичене у відносній близькості від нашої країни, зможе атакувати столицю

Росія продовжує неухильно нарощувати свою військову міць поблизу України. Аналіз супутникових даних показав, що в РФ наростили на 17% кількість військових споруд для зберігання та розміщення військ. Про це повідомляють аналітики CSIS.

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Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) – аналітичний інститут у США, базується у Вашингтоні, округ Колумбія. Організація не має політичних позицій і є непартійною та неприбутковою.

Згідно з інформацією дослідників, персонал 41-ї загальновійськової армії, що базується в Новосибірську, нині переведено до міста Єльня. Від Єльні до кордону з Україною близько 250 км – це 4-5 годин їзди машиною. 41-а загальновійськова армія разом із 144-ю гвардійською мотострілецькою дивізією можуть виявитися сильнішими за ЗСУ і "протягом кількох годин захоплять Київ".

Стримати агресію можуть США та європейські союзники. Вони мають публічно й у приватному порядку переконати Кремль у тому, що напад на Україну призведе до серйозних санкцій та поглибить політичну ізоляцію РФ від Заходу.

Нинішнє накопичення військ не пов'язане з навчаннями

На відміну від весняного нарощування військ біля кордонів нинішнє не пов'язане з навчаннями. Через це низка західних країн, зокрема і США, висловлюють своє занепокоєння.

[ + – ] Скупчення близько 495 танків, САУ, БМП та машин підтримки Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

"Ми бачимо незвичайну концентрацію військ, і ми знаємо, що Росія була готова використовувати ці типи військових можливостей і раніше для проведення агресивних дій проти України", — заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Росія, за оцінками аналітиків, накопичила майже 100 000 військових разом з наступальною технікою:

танки Т80-У, САУ "Гвоздика", "Місця", БМП, РСЗВ "Град", вогнеметні системи "ТОС-1", балістичні РК "Іскандер", зенітно-ракетні комплекси, а також машини підтримки.

Приводи для воєнної операції проти України

При цьому аналітики наголошують, що невідомо, чи готується РФ до військової операції на сході України в найближчому майбутньому. Наразі Росія зосередила свої зусилля на посиленні окупаційних формувань ОРЛО. Через це спостерігається зростання насильства в зоні ООС. Але в РФ є як мінімум два фактори для продовження агресії:

Невдоволення від поглиблення співпраці США та України як у військовому, так і економічному плані

Проблеми в ЄС: невдоволення Франції через рішення США та Британії продати підводні човни замість французів, мігрантська криза біля кордонів Польщі, а також близький до завершення проєкт "Північного потоку-2".

Нагадаємо, Захід попередив Україну про "високу ймовірність" дестабілізації з боку РФ цієї зими. У Міноборони України наголошують, що дата можливої операції – грудень цього року.