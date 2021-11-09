"Не платить за газ": У Німеччині виступили проти участі України в сертифікації "Північного потоку-2"

У Німеччині впевнені, що швидкий запуск газопроводу "Північний потік-2" знизить ціни на газ у країні.

Депутат бундестагу від "Лівої партії" Клаус Ернст вважає, що Україна не повинна брати участі в сертифікації газопроводу "Північний потік-2". Таку думку він висловив у коментарі РБК.

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Український "Оператор ГТС України" 20 жовтня подав заявку на участь у сертифікації газопроводу до Федерального мережевого агентства Німеччини. 7 листопада голова оператора Сергій Макогон повідомив, що рішення за заявкою ухвалять наступного тижня.

Ернст назвав єдиним завданням України "оплату рахунків за газ". Він прокоментував статтю німецької газети Süddeutsche Zeitung, у якій йшлося про спроби тиску Сполучених Штатів на уряд Німеччини через загострення відносин між Росією та Україною. Вашингтон хоче, щоб Берлін впливав на процедуру сертифікації газопроводу та тиснув на Росію, запевняють джерела.

Німецький політик нагадав, що Німеччина та США уклали угоду, за якою Німеччина має припинити постачання газу "Північним потоком-2", якщо Росія почне використовувати газопровід проти України.

"Уся ця угода – нісенітниця, вона не буде реалізована. Чому ми не повинні отримувати газ із Росії, якщо Україна не платить за рахунками? Відійдемо від теми газу. Якщо хтось продає повітряні кулі, той, хто їх купує, має заплатити. Американці вважають, що якщо Україна не платить за повітряні кулі, то ніхто не повинен їх купувати в цього продавця. У Німеччині, якщо хтось не оплачує рахунки за газ, бо не має грошей, йому перекривають газ", — зазначив депутат.

Газова ситуація в Німеччині

Депутат підтримав думку прем'єр-міністра Баварії та лідера Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркуса Зедера. Він закликав якнайшвидше запустити "Північний потік-2", щоб знизити ціни на газ у Німеччині.

"Якщо на ринок надійде більше газу, попит на нього стабілізується і ціни знизяться. Наразі пропозиція не відповідає високому попиту. Йдеться про наповнення газових сховищ. Наразі у сховищах не так багато газу, як минулої зими", — заявив Ернст.

Нестачу обсягів газу він пояснив різким зростанням попиту на блакитне паливо після початку пандемії коронавірусу та призупиненням постачання газу постачальниками з Норвегії та Нідерландів.

Говорячи про можливі труднощі та розбіжності щодо сертифікації "Північного потоку-2" серед представників політичних еліт, він зазначив, що критично налаштовані "Зелені" та Вільно-демократична партія Німеччини (ВДПН) мають бути реалістами.

"Інакше їм ("Зеленим") доведеться пояснювати німецьким споживачам, чому ціни на газ стануть з їхньої вини ще вищими. ВДПН також потрібно бути реалістами. Можливо, німецькому бізнесу варто поговорити з дружньою партією і напоумити її", — заявив політик.

Реакція США

Сьогодні шість американських сенаторів заявили про необхідність внести поправки до оборонного бюджету наступного фінансового року. Ці поправки передбачають обов'язкові санкції проти оператора "Північного потоку-2" компанії Nord Stream 2 AG.

"Оскільки адміністрація президента США Джо Байдена не ввела санкції Конгресу проти "Північного потоку-2" на початку цього року, Росія припинила транзит газу через Україну та збільшила кількість військ та військової техніки на кордоні з нею. Путін публічно попереджав лідерів ЄС про те, щоб вони швидко сертифікували газопровід, щоб уникнути найгіршої газової кризи в Європі за останні роки. Поки адміністрація продовжує ігнорувати двопартійну волю Конгресу, ми продовжуватимемо просувати законодавство, яке захищає наших союзників та інтереси в Європі, одночасно протидіючи проєктам згубного впливу Кремля", – заявив сенатор-республіканець Джим Ріш.

Його підтримали інші республіканці: Роб Портман, Джон Баррасо, Рон Джонсон, Том Коттон та Тед Круз. Портман зазначив, що рішення Байдена відмовитися від санкцій надало сміливості президенту Росії Володимиру Путіну і завдало шкоди Україні.

Сенатор Джонсон заявив, що Байден дозволив завершити проєкт "Північний потік-2" і, таким чином, викликав загрозу європейській енергетичній безпеці.

Фокус уже писав, що німецький регулятор може продовжити сертифікацію "Північного потоку-2" до 8 травня 2022 через бюрократичні труднощі.

Путін говорив, що першу трубу "Північного потоку-2" вже заповнили газом, другу обіцяють заповнити до кінця цього року.

Голова українського "Нафтогазу" Юрій Вітренко просив США та Німеччину покарати Росію санкціями за використання газу в ролі політичної зброї.