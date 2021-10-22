Путін назвав головну умову для початку поставок газу по "Північному потоку-2"

За словами президента РФ, перша труба російського трубопроводу вже заповнена газом.

Росія почне постачання газу по трубопроводу "Північний потік-2" на наступний день після отримання дозволу від німецького регулятора. Про це заявив Володимир Путін у ході виступу на засіданні міжнародного клубу "Валдай".

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За його словами, перша труба "Північного потоку-2" вже заповнена газом.

Володимир Путін попередив, що як тільки регулятор Німеччини видасть дозвіл, — на наступний день стартує поставка 17,5 млрд кубометрів газу, а заповнення другої труби "Північного потоку-2" газом завершиться до кінця 2021 року.

"До кінця поточного року, в середині — наприкінці грудня, буде завершена технологічна робота щодо заповнення другої газової труби "Північного потоку-2". У загальному обсязі це 55 мільярдів кубічних метрів. Якщо мати на увазі, що дефіцит на європейському ринку, за нашими підрахунками, складе 70 (мільярдів кубометрів — ред.), 55 — це пристойно", — продовжив президент РФ, виступаючи на засіданні клубу.

Володимир Путін також нагадав, що в проекті "Північний потік-2" бере участь не тільки монополіст "Газпром", а й ще п'ять європейських компаній.

"Так що це не тільки інтереси "Газпрому", це інтереси наших партнерів і, перш за все, звичайно, європейських", — продовжив лідер Кремля і заявив, що проекти "Північних потоків" починалися ще за участю ексканцлера ФРН Герхарда Шредера.

Раніше Bloomberg писав, що Росія готова збільшити поставки газу в Європу в обмін на схвалення "Північного потоку-2". Процес сертифікації трубопроводу повинні завершити Єврокомісія та німецький регулятор, і до цього моменту Москва не допомагатиме Європі подолати енергетичну кризу.

А 10 вересня "Газпром" повідомив про завершення будівництва "Північного потоку-2". Після того, як на швейцарську компанію-підрядника США наклали санкції, російський газовий монополіст самостійно завершував будівництво проекту.