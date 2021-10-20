РФ в обмін на збільшення поставок газу в Європу хоче схвалення "Північного потоку-2"

Путін вже вказував, що "адміністративні бар'єри" не дозволяють Росії наростити поставки та знизити напруженість на європейському енергетичному ринку.

Росія не допомагатиме країнам Європи вирішити енергетичну кризу шляхом збільшення поставок газу за діючими маршрутами до тих пір, поки Федеральне мережеве агентство Німеччини (Bundesnetzagentur) і Єврокомісія не завершать процес сертифікації трубопроводу "Північний потік-2". Про це з посиланням на джерела, близькі до російської корпорації "Газпром" і Кремля, повідомляє агентство Bloomberg.

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За даними журналістів, в обмін на збільшення поставок газу Росія хоче отримати схвалення на експлуатацію нещодавно добудованого об'єкта.

"Ми не можемо прийти на допомогу тільки для того, щоб виправити помилки, яких ми не робили. Ми виконуємо всі наші контракти, всі взяті на себе зобов'язання. Все, крім цього, має бути предметом додаткових добровільних і взаємовигідних угод", — заявив віцеспікер Ради федерації РФ Костянтин Косачов, не уточнивши, чого хоче російська сторона в обмін на збільшення поставок газу в Європу.

Також агентство нагадало, що в понеділок, 18 жовтня, оператор "Північного потоку-2" Nord Stream 2 AG повідомив, що перша нитка маршруту вже наповнена технічним газом і готова до запуску. Це оголошення було зроблено через кілька годин після того, як ціни на газ в Європі різко зросли на тлі інформації про те, що "Газпром" знову зарезервував лише невелику кількість потужностей для постачання палива в регіон за іншими маршрутами напередодні зимового сезону.

За даними Оксфордського інституту енергетичних досліджень, хоча експорт газу в Європу в цьому році виріс у порівнянні з торішнім пандемічним рівнем, він відстає від показників 2019 року. У жовтні добовий об'єм поставок впав, а "Газпром" не поспішав наповнювати європейські сховища паливом, що й підштовхнуло зростання цін. У свою чергу російська сторона звинуватила Європу в енергетичній кризі, дорікнувши їй у занадто поспішному та необдуманому переході від довгострокових контрактів до спотових операцій на газ і альтернативних джерел енергії.

Німецький регулятор, відповідальний за сертифікацію "Північного потоку-2", заявив, що відповідне рішення щодо трубопроводу може бути прийняте тільки в січні 2022 року. Після цього початок роботи об'єкта повинна схвалити Європейська комісія.

"Ну, звичайно, якщо б ми змогли збільшити поставки за цим маршрутом — на 100% абсолютно впевнено можна сказати, що напруженість на європейському енергетичному ринку, звичайно, істотно б знизилася, це вплинуло б і на ціни на європейському ринку на газ. Це очевидна річ, але адміністративні бар'єри поки не дають можливості це зробити", — заявив президент Росії Володимир Путін на форумі "Російський енергетичний тиждень".

Як пише видання, російські офіційні особи протягом декількох місяців заперечували, що РФ навмисно стримує поставки газу в Європу, щоб прискорити таким чином сертифікацію "Північного потоку-2" Європою.

"За словами людей, близьких до ситуації, після багатьох років напруженості у відносинах із Європою російська влада навряд чи погодиться збільшити поставки газу без жорстких гарантій того, що новому трубопроводу буде дозволено працювати. Додаткові обсяги дозволять уникнути традиційних маршрутів через Україну", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, 10 вересня російська компанія "Газпром" оголосила про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Росія мала намір запустити цей проект в експлуатацію вже в жовтні цього року.

Федеральне мережеве агентство Німеччини (Bundesnetzagentur) попередило Nord Stream 2 AG, що якщо компанія почне закачування газу в трубопровід до завершення процесу сертифікації цим органом, регулятор може покарати компанію-оператора.

Тим часом Молдова вже ввела "режим тривоги" через енергетичну кризу, пов'язану з дефіцитом газу. Частина підприємств перейшла з цього палива на мазут і вугілля. Раніше ціна на газ в Європі побила рекорд — 1969,2$ за 1 тис. кубометрів.