Молдова ввела "режим тривоги" через газову кризу і готує переговори з Україною

Влада назвала нинішню кризу в енергетиці країни "безпрецедентною" і запевнила, що робить усе, щоб "пом'якшити шок" для населення через брак палива.

Комісія з надзвичайних ситуацій в енергетиці Молдови ввела в країні режим підвищеної готовності через дефіцит газу. Наразі вживаються заходи економії цього ресурсу — деякі енергетичні підприємства частково перейшли на вугілля і мазут. Країна також готується до переговорів з Україною щодо постачань газу. Про це в ході брифінгу в середу, 13 жовтня, заявив міністр інфраструктури і регіонального розвитку Молдови Андрій Спину.

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За його словами, наразі мова про введення режиму надзвичайного стану не йде, проте влада оголосила "режим тривоги" (підвищеної готовності — ред.) у сфері енергетики, щоб підприємства підготувалися до більш складних сценаріїв.

У ході свого виступу чиновник назвав нинішню енергетичну кризу "безпрецедентною", проте запевнив, що влада робить усе, що в її силах, "щоб пом'якшити шок для населення від браку і високих цін на газ".

Спину додав, що в четвер, 14 жовтня, Молдова проведе чергові переговори з "Газпромом" у форматі відеоконференції, у ході яких буде зокрема порушено питання про погашення країною боргу перед російською компанією в розмірі $450 млн.

Тим часом прем'єр країни Наталія Гаврилиця в ході іншого брифінгу повідомила, що уряд готує альтернативні сценарії, які передбачають переговори про імпорт газу з інших джерел з використанням уже чинних магістралей, що з'єднують Молдову з Україною і Румунією.

Нагадаємо, минулого тижня ціна за тисячу кубометрів газу в Європі перевищила історичний максимум і становила $1 969. У зв'язку з цим європейські підприємства переходять на вугілля, незважаючи на шкоду для атмосфери.

Раніше Фокус писав, що Угорщина домовилася про постачання газу з Росії в обхід України. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель стверджував, що в цій угоді немає нічого протизаконного. Раніше Київ подав угорсько-російський контракт на розгляд у Єврокомісію.