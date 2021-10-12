Поставки газу з РФ в Угорщину в обхід України не суперечать законам ЄС, — Боррель

За словами головного дипломата ЄС, Угорщина має право на отримання російського газу в обхід української території, і в цьому "немає нічого протизаконного".

Контракт, укладений керівництвом Угорщини з російським "Газпромом", на поставку газу в країну в обхід України не суперечить законодавству Євросоюзу. Про це під час саміту Україна-ЄС у вівторок, 12 жовтня, заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, передає агентство Reuters.

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За словами журналістів, Боррель запевнив, що ЄС допоможе Україні забезпечити стабільні поставки газу цієї зими та захистить країну від будь-якого скорочення поставок із Росії. У той же час дипломат заявив, що угода між Угорщиною та "Газпромом" не порушує правила Євросоюзу у сфері енергетики.

"Країни-члени можуть укладати двосторонні угоди. Наскільки мені відомо, в угоді між Угорщиною та "Газпромом" немає нічого протизаконного, нічого, що суперечило б європейському законодавству", — сказав Боррель.

Скандал навколо поставок газу в Угорщину в обхід України — хронологія подій

27 серпня Угорщина підписала з "Газпромом" угоду про постачання газу в обхід України. За документом, який розрахований на 15 років, Угорщина щорічно буде отримувати з РФ 4,5 млрд кубометрів газу. Оператор ГТС України у свою чергу повідомив, що поставки палива через українські території можуть скоротитися або повністю зупинитися.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Угорщина завдала удару по відносинах між країнами, і Київ відповідатиме на нього відповідно.

У свою чергу його угорський колега Петер Сійярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи Будапешта. Глава МЗС України у відповідь зазначив, що виключення України зі схеми транзиту газу до Угорщини було головною вимогою Росії.

Після підписання договору Угорщини з "Газпромом" Україна передала документ на розгляд до Європейської комісії для аналізу його відповідності нормам ЄС.

Поставки російського газу через українську територію в Угорщину зупинилися 1 жовтня.