Поставки газа из РФ в Венгрию в обход Украины не противоречат законам ЕС, — Боррель

По словам главного дипломата ЕС, Венгрия имеет право на получение российского газа в обход украинской территории и в этом "нет ничего противозаконного".

Контракт, заключенный руководством Венгрии с российским "Газпромом" на поставку газа в страну в обход Украины не противоречит законодательству Евросоюза. Об этом во время саммита Украина-ЕС во вторник, 12 октября, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает агентство Reuters.

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По словам журналистов, Боррель заверил, что ЕС поможет Украине обеспечить стабильные поставки газа этой зимой и защитит страну от любого сокращения поставок из России. В то же время дипломат заявил, что сделка между Венгрией и "Газпромом" не нарушает правила Евросоюза в сфере энергетики.

"Страны-члены могут заключать двусторонние соглашения. Насколько мне известно, в сделке между Венгрией и "Газпромом" нет ничего противозаконного, ничего, что противоречило бы европейскому законодательству", — сказал Боррель.

Скандал вокруг поставок газа в Венгрию в обход Украины — хронология событий

27 августа Венгрия подписала с "Газпромом" соглашение о поставках газа в обход Украины. По документу, который рассчитан на 15 лет, Венгрия ежегодно будет получать из РФ 4,5 млрд кубометров газа. Оператор ГТС Украины в свою очередь сообщил, что поставки топлива через украинские территории могут сократиться или полностью остановиться.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия нанесла удар по отношениям между странами и Киев будет отвечать на него соответствующе.

В свою очередь его венгерский коллега Петер Сийярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела Будапешта. Глава МИД Украины в ответ отметил, что исключение Украины из схемы транзита газа в Венгрию было главным требованием России.

После подписания договора Венгрии с "Газпромом" Украина передала документ на рассмотрение в Европейскую комиссию для анализа его соответствия нормам ЕС.

Поставки российского газа через украинскую территорию в Венгрию остановились 1 октября.