"Исключение Украины из схемы транзита было требованием РФ и Венгрия его приняла", — Кулеба

Глава МИД уверяет, что странам нужно искать выход из конфликта, который будет отвечать интересам Киева и Будапешта.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посоветовал Венгрии "не раскручивать эмоции" после дипломатического скандала на фоне подписания документа о транзите газа Будапешту в обход нашей страны. Об этом глава МИД заявил в комментарии журналистам.

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По его словам, Венгрия часто говорит разные вещи об Украине, однако дипломаты не реагируют на них эмоционально.

"Надо действовать прагматически, искать выход из этого кризиса, который будет отвечать интересам и Украины, и Венгрии, потому что это также отвечает интересам Европы", — подчеркнул Кулеба и отметил, что исключение Украины из схемы транзита газа было требованием России, которое принял Будапешт.

Министр отметил, что Украина не отрицает права Венгрии заключать соглашения с российским "Гапзромом", однако венгерская сторона могла договориться о поставках топлива с более выгодной стороны, которая бы подразумевала участие Киева в транзите.

"Мы понимаем, что вопрос исключения Украины из схемы транзита был требованием РФ, Венгрия это требование приняла, это не отвечает нашим интересам, мы свои интересы защищаем. Вот и вся история", — продолжил Кулеба.

Подытоживая, глава МИД анонсировал обращение Украины в Европейскую комиссию с целью установить, как это соглашение будет влиять на энергетическую безопасность ЕС в целом.

Транзит газа в Венгрию в обход Украины — хронология событий

27 сентября Венгрия подписала договор с "Газпромом" о поставках газа в обход Украины. По контракту Будапешт ежегодно будет получать 4,5 млрд кубометров топлива из Сербии и Австрии.

Оператор ГТС предупредил, что транзит газа в Венгрию через Украину может быть сокращен или остановлен. По словам директора Оператора Сергея Макогона, достройка газопровода "Северный поток-2" создает критические риски для транзита через украинские территории.

Глава МИД Венгрии Петр Сийярто после критики украинских дипломатов призвал Украину не вмешиваться во внутренние дела Будапешта, и на следующий день украинского посла вызвали "на ковер" в главное венгерское дипведомство. Украина ответила похожими мерами и вызвала посла Венгрии для дискуссии по договору с российским "Газпромом".