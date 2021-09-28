МИД Венгрии вызвал посла Украины "на ковер" из-за реакции на газовый контракт

Ужесточение украинской риторики министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил стремлением "говорить партнерам правду".

МИД Украины вчера, 27 сентября, резко негативно комментировал заключение Венгрией с "Газпромом" нового контракта на поставку газа. В Венгрии посчитали это вмешательством в ее внутренние дела и вызвали украинского посла в Будапеште "для разговора" в МИД.

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Новый контракт начнет действовать с 1 октября этого года. После этой даты Венгрия будет получать российский газ не через Украину, как сейчас, а через Сербию и Австрию.

Украина "удивлена и разочарована" решением Венгрии подписать такой контракт, заявило Министерство иностранных дел 27 сентября. Украинская сторона перенесла на неопределенный срок заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое должно было состояться 29–30 сентября.

Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям и Украина будет отвечать на него соответствующе, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в телеэфире вечером 27 сентября.

Он отметил, что заседание совместной комиссии было отменено еще до подписания соглашения, так как Украина знала о нем. И венгерская сторона знала о позиции Украины, подписывая контракт с "Газпромом".

Кулеба пояснил, что изменение внешнеполитической риторики украинской власти на более жесткую обусловлено тем, что Украина стремится говорить партнерам правду, чтобы приобрести их уважение. Для этого же она стремится соблюдать все свои обещания.

Ранее Фокус сообщал, что Украина обратится в Еврокомиссию из-за решения Венгрии получать газ по новому маршруту.

Глава МИД Венгрии Петр Сийярто заявил о вмешательстве Киева во внутренние дела своей страны.