Украина обратится в Еврокомиссию из-за решения Венгрии получать газ по новому маршруту, – МИД

При изменении маршрута поставок газа в Венгрию для Украины вырастет риск прекращения транзита, что может привести к закрытию важнейшего канала газового импорта.

Украина "удивлена и разочарована" решением Венгрии подписать с "Газпромом" контракт на поставку газа в обход Украины. Об этом заявило Министерство иностранных дел.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Экономика" в Facebook Подписаться

Дипломаты назвали это решение исключительно политическим и экономически необоснованным, принятым в угоду Кремлю. Оно наносит вред Украине и украинско-венгерским отношениям.

В МИД считают, что Венгрии выгоднее продолжать получать газ через газотранспортную систему (ГТС) Украины.

В связи с решением Будапешта украинская сторона переносит на неопределенный срок заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое должно было состояться 29-30 сентября.

Украина обратится в Европейскую комиссию для оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.

Отметим, ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сказал, что 27 сентября венгерские власти ожидают прибытия главы "Газпрома" Алексея Миллера для подписания нового контракта на поставку газа.

Соглашение вступит в силу 1 октября, оно рассчитано на 15 лет. Венгрия будет ежегодно покупать 4,5 млрд куб. м газа, который будет доставляться через Австрию и Сербию.

Представитель Еврокомиссии сообщил, что они знают о намерениях властей Венгрии, но отказался от комментариев, так как не знает деталей соглашения.

О намерении Венгрии заключить с "Газпромом" новый контракт Сийярто сказал 31 августа после переговоров с Миллером. Венгерский министр назвал цену газа по новому контракту "намного более выгодной", чем по действующему.

При этом еще 24 августа Сиярто на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым говорил, что Венгрия заинтересована в продолжении транзита газа через Украину. "Венгрия рассматривает этот вопрос со стратегической точки зрения, потому что если не будет украинского транзита, это нанесет ущерб нашей стране", – заверял он.

Известие о заключении нового контракта глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон назвал примером того, как "Газпром" диктует условия поставки газа в тех странах, которые критически зависят от поставок российского газа.

Сейчас 93% импорта газа Украина получает в виде виртуального реверса из Венгрии и Польши. Физически этот газ не покидает территорию Украины. Если Венгрия перестанет получать газ из украинской ГТС, то виртуальный экспорт по этому направлению станет невозможным.

По сравнению с июлем импорт газа в августе увеличился на 68 млн кубометров. Преимущественно благодаря поступлениям из Польши, которые увеличились почти в пять раз (в августе – примерно 35 млн кубометров). Однако основным направлением импорта газа остается Венгрия – 87% от всего объема.

Напомним, биржевая цена газа в Европе отыграла недавнее падение и вернулась на рекордный уровень.

Украина значительную часть необходимого ей газа закупает в Европе. Поэтому европейские цены оказывают давление на внутренний рынок газа в стране. Для борьбы с ростом цен правительство заставило поставщиков газа для населения перейти на стабильный годовой тариф.